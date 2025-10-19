پخش زنده
فرمانده انتظامی هویزه جزئیات تیراندازی پلیس به یک خودرو در هویزه خبر داد و گفت: فرمانده انتظامی استان دستورات ویژه جهت بررسی موضوع را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مالک حزبائی افزود: حوالی ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه ۲۵ مهر، ماموران انتظامی در حین گشتزنی، یک دستگاه خودروی ۴۰۵ مشکی فاقد پلاک را مشاهده کرده و جهت بررسی موضوع به راننده دستور ایست دادند که وی بدون توجه اقدام به فرار کرد که در تعاقب و برابر قانون بهکارگیری سلاح اقدام به توقیف خودرو میکنند.
وی با بیان اینکه ماموران انتظامی پس از توقف خودرو، متوجه حضور ۲ خردسال در صندلی عقب شدند، ادامه داد: این ۲ خردسال که مجروح شده بودند سریعا به بیمارستان منتقل، که متأسفانه یکی از آنان علیرغم اقدامات پزشکی فوت میکند.
سرهنگ حزبائی ضمن ابراز تأسف و تسلیت به خانواده متوفی، اظهار کرد: فرمانده انتظامی استان جهت بررسی پرونده دستورات ویژه را صادر و نتیجه تحقیقات متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.