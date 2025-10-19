یک فرماندار منطقه‌ای روسیه اعلام کرد: پهپاد‌های اوکراینی به کارخانه فرآوری گاز «اورنبورگ»، بزرگ‌ترین تاسیسات از نوع خود در جهان، حمله کرده و به بخشی از آن آسیب زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یوگنی سولنتسف فرماندار منطقه‌ای روسیه در کانال رسمی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد حمله پهپادی باعث وقوع آتش‌سوزی در یکی از کارگاه‌های کارخانه «اورنبورگ» شده است و نیرو‌های امدادی در تلاش برای مهار آن هستند.

این فرماندار همچنین اعلام کرد که هیچ کس از کارکنان در این حادثه آسیب ندیده‌اند.

این نخستین بار است که هدف قرار گرفتن این کارخانه، که بخشی از مجتمع گاز «اورنبورگ» شامل تاسیسات تولید و فرآوری «گازپروم» در منطقه «اورنبورگ» با ظرفیت سالانه ۴۵ میلیارد مترمکعب گاز است، گزارش می‌شود.

ویاچسلاو فدوریشچف فرماندار منطقه «سامارا» روسیه نیز به‌طور جداگانه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد پدافند هوایی این منطقه شب گذشته به وقت محلی علیه پهپاد‌های اوکراینی وارد عمل شده و خدمات فرودگاه محلی و اینترنت همراه به‌طور موقت قطع شده‌اند.

بر اساس این گزارش، اوکراین پیش از این نیز تلاش کرده بود به یک پالایشگاه نفت در منطقه «سامارا» حمله کند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیرو‌های پدافند هوایی این کشور طی شبانه‌روز گذشته ۴۵ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند که از این تعداد، ۱۲ پهپاد بر فراز منطقه «سامارا»، ۱۱ پهپاد بر فراز منطقه «ساراتوف» و یک پهپاد بر فراز منطقه «اورنبورگ» ساقط شدند.

اوکراین از ماه اوت (مرداد/شهریور) حملات خود به پالایشگاه‌ها و دیگر تاسیسات انرژی روسیه را افزایش داده است تا تلاش کند عرضه بنزین را مختل کرده و مسکو را از منبع مالی محروم کند.