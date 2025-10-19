مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی به‌کارگیری نیرو‌های جوان از طیف‌های مختلف فکری را در تولید آثار تأثیرگذار مهم دانست و مجموعه‌های ذی‌ربط را به وحدت رویه دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر حجازی‌فر در دیدار اعضای بسیج رسانه استان با اعلام حمایت از همکاری رسانه با گروه‌های مردمی؛ ورود بسیج رسانه به حوزه تولید محتوا را امری ضروری دانست و گفت: با جایگاهی که برای بسیج رسانه تعریف شده است، فعالیت آن نباید منحصر به تولید خبر باشد. مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی از آمادگی کامل رسانه برای بازنمایی ایده‌های برتر جوانان در حوزه تولید محتوا خبر داد و تصریح کرد: صداوسیما آمادگی دارد از جوانان فعال استان در برنامه "ملت بیدارتر" استفاده کرده و تریبونی برای آرا مختلف باشد.

کانون‌های بسیج و حوزه فعالیت آنان از دیگر مباحث این جلسه بود که حجازی‌فر دراین‌خصوص گفت: رسانه می‌تواند مجموعه تولیدات و برنامه‌های کانون‌های بسیج را داوری و برای پربار کردن محتوا با کانون‌ها همکاری مستمر داشته باشد.

مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی روحیه و انگیزه‌دهی به جوانان را مهم دانسته و تصریح کرد: وسعت و ظرفیت رسانه بهترین امتیازی است که می‌تواند به جوانان القا امید کند، به همین منظور آمادگی داریم جلسه‌های اندیشه‌ورزی و تولید محتوا را با جوانان فعال در امر رسانه برگزار کنیم. وی ادامه داد: هر چه سطح تماس‌ها با جوانان و شناخت ظرفیت‌های آنان افزایش یابد، ایده‌های نو و بکر اجازه بروز و ظهوریافته و آن موقع است که شاهد تحول در تولیدات رسانه خواهیم بود.

حجازی‌فر تضاد آرا در تولید محتوا را مهم دانسته و آن را لازمه تولیدات تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: در دوره تحول بنیادین صداوسیما؛ رسانه فضای فکری خود را وسعت بخشیده و با بخش‌های مختلف همچون حوزه هنری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و بسیج هماهنگ‌تر عمل می‌کند و با این کار؛ فکر‌های مختلف را به عرصه کار دعوت می‌کنیم. مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: برای تأثیرگذاری مطلوب، بستر تولید را باید طوری محیای پذیرش جوانان کنیم که طیف‌های مختلف فکری پای‌کار بیایند تا با زایش نیرو‌ها شاهد فکر‌های جدید باشیم.

رئیس بسیج رسانه استان آذربایجان غربی در این جلسه گفت: در مجموعه بسیج رسانه، اولین اولویت این است که ابزار‌های تولید محتوا را در اختیار جوانان فعال و باانگیزه قرار دهیم. جوانان باانگیزه اثبات کرده‌اند که استعداد و آمادگی این را دارند که با ابزار‌های حتی محدود، کار‌های بزرگی را در فضای مجازی رقم بزنند.

علی مکرم، به اهمیت تولیدات تأثیرگذار اشاره کرد و گفت: با همکاری و تعامل بین صداوسیما و بسیج رسانه می‌توان تولید محتوای تأثیرگذار داشت و با ظرفیتی که این فضا دارد، با سرمایه‌گذاری هدفمند قادریم به‌اندازه موشک‌های ضربه زن، کار کیفی تولید کنیم.

در این جلسه هر یک از اعضای بسیج رسانه با بیان‌کردن دیدگاه‌های خود، استمرار یافتن جلسات هم‌افزایی بین صداوسیما و بسیج رسانه را مهم دانسته و بر پیگیری طرح‌ها تأکید کردند.