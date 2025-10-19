پخش زنده
بیش از ۱۰ همت عوارض آلایندگی و مالیات در نیمه نخست امسال بین شهرداریها، دهیاریها، عشایر و حوزه سلامت خوزستان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل امور مالیاتی خوزستان از پرداخت بیش از ۱۰ همت عوارض و مالیات آلایندگی به شهرداریها، دهیاریها، مناطق عشایری و حوزه سلامت استان در ششماهه نخست امسال خبر داد.
علی خورشیدی، اظهار کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۶.۵ همت از محل عوارض و آلایندگی به حساب شهرداریهای خوزستان واریز شده است.
به گفته او این منابع باید برای توسعه حملونقل عمومی، بهبود فضای سبز شهری، ساماندهی پسماندها و کاهش آلودگی هوا هزینه شود.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان افزود: دهیاریهای خوزستان نیز در این مدت بیش از ۱.۷ همت دریافت کردهاند که در پروژههای عمرانی و خدماتی روستاها بهکار گرفته میشود.
همچنین، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان به روستاهای فاقد دهیاری اختصاص یافته که زیر نظر فرمانداریها و با مشارکت شوراهای محلی هزینه خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان با اشاره به حمایت از مناطق عشایری گفت: بیش از ۱۵۵ میلیارد تومان به مناطق عشایری استان پرداخت شده که برای تأمین آب شرب، خدمات دامداری، آموزش و بهداشت هزینه میشود.
خورشیدی همچنین از اختصاص بیش از ۱.۶ همت به حوزه سلامت استان خبر داد و افزود: این اعتبار برای تجهیز مراکز درمانی، توسعه بهداشت روستایی و ارتقای خدمات سلامت عمومی صرف خواهد شد.
وی تأکید کرد: برای شفافسازی هزینهکرد منابع، سامانه نظارت مالی فعال شده و کمیتههای برنامهریزی شهرستانها موظفاند گزارشهای دورهای ارائه دهند. هدف ما افزایش شفافیت و جلب اعتماد مردم در نحوه توزیع و مصرف منابع است.