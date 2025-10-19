نماینده مردم کرج اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای دقیق استانداردها نه‌تنها تضمین‌کننده سلامت و ایمنی جامعه است بلکه از ارکان مهم توسعه پایدار و افزایش درآمدهای صادراتی کشور به شمار می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، علیرضا عباسی روز یکشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد که در کرج برگزار شد، گفت: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که در سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به سازمان ملی استاندارد ایران جایگاه و اختیارات ویژه‌ای بخشیده است و امروز شاهد تداوم مسیر ارتقا و استقلال این سازمان هستیم.

وی با بیان اینکه سلامت و ایمنی مردم از اولویت‌های اصلی نظام قانونگذاری است، بیان کرد: لازم است در بخش‌هایی مانند دامپزشکی، آموزش، بهداشت و دفاع، تدوین و اجرای استانداردها به‌صورت یکپارچه و هماهنگ انجام شود تا از دوباره‌کاری و تداخل عملکردها جلوگیری شود.

نماینده مردم کرج اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه بر اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: یکی از چالش‌های کشور در سال‌های گذشته، ضعف در به‌روزرسانی استانداردهای مرتبط با مصرف انرژی بوده است که اگر به‌درستی اجرا شود می‌تواند در کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و حتی ارزآوری برای کشور نقش‌آفرین باشد.

عباسی با اشاره به نقش استاندارد در توسعه صادرات نیز گفت: رعایت دقیق استانداردهای ملی در تولید کالاهای داخلی موجب ارتقای کیفیت و افزایش اعتماد بازارهای هدف خواهد شد و از سوی دیگر، نظارت سختگیرانه بر واردات می‌تواند از ورود کالاهای بی‌کیفیت به بازار داخلی جلوگیری کند.

تدوین بیش از ۱۵۰ استاندارد ملی در البرز

مدیرکل استاندارد استان البرز در این همایش با تاکید بر وسعت فعالیت‌های این اداره کل در کنترل صدها قلم کالای اجباری و خدمات، بر ضرورت مشارکت همگانی ، تمام دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و اصحاب رسانه برای رسیدن به اهداف ملی در حوزه کیفیت و استانداردسازی تولید تاکید کرد.

مسعود جوادی مهمترین چالش های اداره کل استاندارد را کمبود شدید نیروی انسانی و نامناسب بودن مکان استقرار کنونی عنوان کرد و خواستار حمایت نمایندگان مجلس و متولیان شهری برای رفع این موانع شد.

وی همچنین از تدوین بیش از ۱۵۰ استاندارد ملی تنها در سال گذشته در البرز خبر داد.

جوادی با اشاره به ۶۸ وظیفه تعریف شده برای سازمان ملی استاندارد ، بیان کرد: فعالیت‌های این سازمان بسیار گسترده است و از کنترل محصولات تولیدی و صدها قلم کالای مشمول استاندارد اجباری در صنایع غذایی، کشاورزی، فلزی، برق و شیمیایی فراتر رفته و کنترل صادرات و واردات در مرزها و همچنین نظارت بر فعالیت‌های خدماتی مانند شهرسازی را نیز در بر می‌گیرد.

وی افزود: به همین منظور در موضوع نظارت، بیش از ۶ هزار کارشناسی از واحدهای تولیدی و بالغ بر ۱۳ هزار مورد نمونه‌برداری و آزمون فرآورده‌های تولیدی در استان البرز انجام شده است.

مدیرکل استاندارد البرز تاکید کرد: این اداره کل به شدت با کمبود نیروی انسانی مواجه است و به رغم گستردگی فعالیت ها شمار کارکنان آن حدود ۵۰ نفر است که جوابگو نیست.

جوادی ضمن درخواست کمک از رسانه‌ها برای ترویج فرهنگ استاندارد، به شعار سال جهانی استاندارد «مشارکت برای تحقق اهداف» و شعار سال جمهوری اسلامی ایران «سرمایه‌گذاری برای تولید» اشاره کرد و گفت: رسیدن به این اهداف جز با دست به دست هم دادن و همکاری بخش‌های مختلف میسر نخواهد بود.

وی همچنین خواستار ارائه طرح و لایحه از سوی حاضران برای ساماندهی کنترل کیفیت به منظور ارائه به نمایندگان مجلس شد.