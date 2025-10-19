پخش زنده
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر همدان گفت: استفاده از خدمات اتوبوسرانی برای روشندلان همدان رایگان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی حیدری در جلسه کمیسیون فنی و عمرانی شورا گفت: سامانه اتوبوسیاب شهرداری همدان آماده اجرای آزمایشی است و اکنون در انتظار تصمیم سازمان مربوطه هستیم بر این اساس لازم است اقدامات اجرای این طرح سرعت گرفته و در کمال دقت انجام شود.
وی با تقدیر از زحمات شهرداری در هوشمندسازی ناوگان حملونقل، افزود: به موازات هوشمندسازی، اصلاح فرآیندهای عملیاتی متناظر با این سامانه نیز صورت گرفت که منجر به بهبود روشها و فرآیندهای صدور پروانه و اقدامات شهرسازانه شد.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر همدان اظهار کرد: اگر لازم است شهروندان از حملونقل عمومی بیشتر استفاده کنند، باید اطمینان خاطر آنان جلب شود که میتوانند با برنامهریزی دقیق از ناوگان بهرهمند شوند و این امر خود سبب کاهش ترافیک خواهد شد.
حیدری بر ضرورت حمایت شهرداری از استفاده رایگان جامعه روشندلان و توانیابان از ناوگان اتوبوسرانی تأکید کرد و افزود: این حمایت هم وظیفه شورای شهر و هم وظیفه شهرداری است و مصوبه رایگان شدن استفاده روشندلان از ناوگان اتوبوسرانی در همین راستا است.
وی مناسبسازی سطح شهر را از مطالبات بهحق توانیابان برشمرد و افزود: لازم است این طرح برای تمامی توانیابان اعمال و برای آینده نیز برنامهریزی شود.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر همدان رانندگان تاکسی را سربازان خط مقدم جبهه حملونقل این شهر خواند و گفت: هدف از طرح مشکلات این حوزه، چارهجویی است.