

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: استفاده از دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر)، یکی از عوامل اصلی کاهش بهره‌وری انرژی در منازل و محل‌های کسب‌وکار شماست، چرا که این دسته از تجهیزات با مصرف بی‌رویه انرژی به صورت غیرقانونی و بهره‌مندی از یارانه انرژی، موجب افزایش فشار بر شبکه‌های توزیع برق و ایجاد اختلال در تأمین پایدار انرژی مورد نیاز مشترکان می‌شوند.

به همین منظور از هموطنان تهرانی درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این خصوص، مراتب را از طریق شماره تلفن ۰۹۳۳۵۵۰۳۶۴۵ یا سر شماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کرده و در صورت بررسی و تایید صحت گزارش، تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی دریافت نمایند. هویت تماس‌گیرندگان کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند.