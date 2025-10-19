به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، به همراه جمعی از معاونان و رؤسای ادارات ستادی، از اثر طبیعی ملی منشور‌های بازالتی چالدران بازدید کرد و بر اجرای پایش‌های منظم، نصب تابلو‌های اطلاع‌رسانی، آموزش جوامع محلی و توسعه گردشگری پایدار تأکید کرد.

حجت جباری در این بازدید ضمن تأکید بر اهمیت علمی و گردشگری منطقه افزود: اثر طبیعی ملی منشور‌های بازالتی چالدران یکی از سرمایه‌های طبیعی کم‌نظیر کشور است و حفاظت از آن وظیفه‌ای ملی محسوب می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: این پدیده زمین‌شناسی از سال ۱۴۰۲ براساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست به عنوان اثر طبیعی ملی جزو مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست ثبت شده و دارای قوانین و مقررات خاص این مناطق می‌باشد.

حجت جباری خاطرنشان کرد: اثر طبیعی ملی منشور‌های بازالتی چالدران با وسعت ۶۶ هکتار و در فاصله ۴۵ کیلومتری شمال شرقی بخش دشتک شهرستان چالدران واقع شده و تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی است.