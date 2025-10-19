پخش زنده
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: تولید برق خورشیدی در استان بیش از دو هزار مگاوات است و تلاش میکنیم تا با استفاده از این نوع انرژیهای تجدیدپذیر مشکل کمبود برق در صنایع و کشاورزی را برطرف کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام قاسم روانبخش در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه نور، درباره حمایت از صنعت و بخش خصوصی در قم گفت: یکی از اولویتهای مهم ما توجه به انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه پنلهای خورشیدی است چرا که هدف اینست که هم خود صنایع بتوانند برق مورد نیازشان را تامین کنند و هم سرمایهگذارانی که وارد استان میشوند در این زمینه فعالیت داشته باشند.
حل مشکل برق صنعت و کشاورزی تا دو سال آینده
وی افزود: در حال حاضر بیش از دو هزار مگاوات برق خورشیدی در قم تولید میشود و سرمایهگذاران هم وارد استان شدند و سرمایهگذاریهای گستردهای انجام دادهاند تا طی دو سال آینده مشکل قطعی برق و انرژی در بخش صنعت و کشاورزی به حداقل برسد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان استان و استاندار محترم در تلاش هستند تا استان قم در حوزه انرژی و صنعت حرف اول را بزند، افزود: همچنین بیش از ۲۴ همت برای حمایت از صنعتگران در نظر گرفته شده تا بتوانند از بانکها تسهیلات دریافت کنند و مشکلاتشان حل شود.