به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) با موضوع «حفظ هنجار‌های انسانی و حمایت از اقدامات بشردوستانه در زمان بحران» و «دموکراسی فراگیر برای جهانی پایدار» صبح امروز در ژنو آغاز به کار کرد.

هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این اجلاس حضور یافته است. شمس‌الدین حسینی، عضو هیئت رئیسه کمیته دائمی امور سازمان ملل اتحادیه بین‌المجالس (IPU) و عضو شورای اجرایی IPU مجلس، حجت‌الاسلام آقاتهرانی نماینده مردم تهران و الهام آزاد نماینده مردم نائین و عضو شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس (IPU) مجلس شورای اسلامی ایران، رحمت الله نورزوی نماینده علی آباد کتول و رحیم زارع نماینده مردم آباده در این اجلاس شرکت کرده‌اند.

حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس در نشست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی گفت: امروز جامعه جهانی در برابر یک واقعیت تلخ قرار دارد، نهاد‌های بین‌المللی از انجام مأموریت اصلی خود در دفاع از صلح، عدالت و کرامت انسانی بازمانده‌اند. در چنین شرایطی پارلمان‌ها به‌عنوان نمایندگان واقعی ملت‌ها باید صدای وجدان بیدار بشریت باشند.

نایب‌رئیس مجلس افزود: بر اساس آخرین تحولات منطقه ما بر این باور هستیم که اکنون زمان اقدامات عملی علیه این رژیم فرا رسیده است بر این اساس جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کند. پارلمان‌های کشور‌های اسلامی با تصویب قوانین الزام‌آور، تحریم کامل اقتصادی، تجاری و سیاسی رژیم صهیونیستی را در دستور کار قرار دهند. پارلمانی ویژه در چارچوب اتحادیه بین‌المجالس اسلامی برای پیگیری مستمر جنایت‌های جنگی و ارجاع پرونده رژیم صهیونیستی به دادگاه‌های بین‌المللی ذی‌صلاح. تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه از طریق هماهنگی بین پارلمان‌ها، سازمان همکاری اسلامی و هلال‌احمر کشورها.

حاجی‌بابایی همچنین تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از هرگونه تلاش و ابتکار برای توقف فوری جنگ و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه تأکید می‌کند، ایران از هرگونه اقدامی که متضمن توقف نسل‌کشی، خروج نیرو‌های اشغالگر، آزادی اسرای فلسطینی و احقاق حقوق بنیادین ملت فلسطین شود، حمایت می‌کند.