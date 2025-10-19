پخش زنده
مستند «ماجرای فیگو؛ انتقالی که دنیا را تغییر داد» ، هوش مصنوعی در مدار مهندسی برق در برنامه «مدهوش» و فصل دوم مجموعه تلویزیونی «مشاور» از قاب شبکه های سیما تقدیم مخاطبان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «ماجرای فیگو؛ انتقالی که دنیا را تغییر داد» با روایتی از جنجالیترین انتقال تاریخ فوتبال جهان با کیفیت ۴K-HDR از شبکه فراتر پخش میشود.
مستند ورزشی «ماجرای فیگو: انتقالی که دنیا را تغییر داد» به کارگردانی مشترک بن نیکلاس و دیوید تریهورن، این هفته روی آنتن میرود.
این مستند محصول سال ۲۰۲۲ است و به یکی از جنجالیترین لحظات تاریخ فوتبال جهان میپردازد؛ زمانی که لوئیس فیگو، ستاره پرتغالی بارسلونا، با انتقالی تاریخی به رئال مادرید پیوست و دنیای فوتبال را دگرگون کرد.
در این فیلم، روایت زندگی فوتبالی فیگو از روزهای ابتدایی در پرتغال تا دوران درخشانش در رئال مادرید و منچستریونایتد به تصویر کشیده میشود.
مستند «ماجرای فیگو؛ انتقالی که دنیا را تغییر داد» دوشنبه ۲۸ مهر، ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه فراتر پخش میشود و تکرار این مستند چهارشنبه ساعت ۲۳:۱۵، پنجشنبه ساعت ۱۸:۰۰ و جمعه ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن میرود.
برنامه «مدهوش»
ترکیب داغ «هوش مصنوعی و مهندسی برق» موضوع قسمت جدید برنامه «مدهوش» از شبکه آموزش است؛ جایی که دو کارشناس جوان از دگرگونیهای بزرگ این حوزه میگویند.
در قسمت جدید برنامه «مدهوش» با موضوع «AI و مهندس برق؛ وقت بهروز شدن محل کاره!» علی تاجیک و محمدحسین انصاری به بررسی نقش هوش مصنوعی در آینده شغلی مهندسان برق میپردازند.
این برنامه یکشنبه ۲۷ مهر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه آموزش پخش میشود و بازپخش آن دوشنبه در سه نوبت ۰۴:۳۰، ۰۹:۳۰ و ۱۵:۳۰ خواهد بود.
در این قسمت، مخاطبان با کاربردهای واقعی هوش مصنوعی در صنعت برق و فرصتهای نوظهور شغلی آشنا میشوند.
برنامه «مدهوش» با زبان ساده و فضایی جوانپسند، نگاهی کاربردی به مهارتها و مشاغل آینده دارد.
فصل دوم مجموعه تلویزیونی «مشاور»
فصل دوم مجموعه تلویزیونی «مشاور» به کارگردانی محمدحسین امانی و تهیهکنندگی سجاد اسدی، بهزودی از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
فصل جدید این مجموعه در ۲۰ قسمت تولید شده و با روایتی اجتماعی و انسانی، به بررسی مسائل روز خانواده ایرانی میپردازد.
در این فصل، قصه از زاویه دید امیرحسین حسینی، روحانی جوانی روایت میشود که با عنوان «مشاور خانواده» در مسجد محلهای قدیمی در تهران مستقر است.
هر قسمت از این مجموعه، داستانی مستقل از مراجعان حاجآقا حسینی دارد که با دغدغهها، چالشها و امیدهای زندگی امروز گره خوردهاند.
«مشاور» با نگاهی متفاوت به نقش گفتوگو، همدلی و مشاوره در حل مشکلات خانوادگی، تلاش دارد تصویرگر روابط انسانی و عاطفی در بستر زندگی معاصر ایرانی باشد.
در این مجموعه بازیگرانی، چون امیرحسین صدیق، مهران رجبی، نیلوفر شهیدی، شهین تسلیمی، خسرو شهراز، رحیم نوروزی، سیروس همتی و جمعی دیگر از هنرمندان شناختهشده حضور دارند.
فصل دوم «مشاور» بهزودی با نگاهی تازه به مفاهیم خانواده، اخلاق و ارتباط اجتماعی، در جدول پخش شبکه دو قرار خواهد گرفت.