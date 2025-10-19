به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت :هدف از اجرای این برنامه‌ها در مدارس افزایش سطح آگاهی دانش‌آموزان در راستای مواجهه با بلایای طبیعی از جمله زلزله و سیل ودیگر بلایا است.

سید محمد امین رضائی افزود: ایجاد آمادگی برای انجام واکنش‌های درست و سریع در برابر بلایای طبیعی و افزایش سرعت عمل در مواقع وقوع بحران از طریق این آموزش‌ها و مانورها امری موثر بوده زیرا که اجرای عملی این آموخته‌ها ماندگاری بیشتری در ذهن دانش‌آموزان خواهد داشت.

رضائی با بیان اینکه اجرای این مانور تمرینی جهت یادگیری دانش‌آموزان برای نجات خود در هنگام حادثه است، گفت: همه کسانی که این آموزش‌ها را به نوعی فراگرفته‌اند باید به دیگران نیز انتقال داده تا در مواقع بحران شاهد هیچ‌گونه اتفاقی برای مردم و همشهریان عزیز نباشیم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران افزود: امداد و نجات و حمل مصدوم، اطفای حریق، خروج اضطراری، پناه گیری و چگونگی مقابله با کاهش خسارت های جانی و مالی از جمله مواردی بود که دانش آموزان در این مانور انجام دادند.