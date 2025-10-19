طرح همیار گاز با هدف تربیت سفیران ایمنی در مدارس ابتدایی استان مرکزی آغاز شده و در مقطع متوسطه اول نیز اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شرکت گاز استان مرکزی اعلام کرد: اجرای طرح همیار گاز در مدارس استان آغاز شد.

هدف از این طرح، ارتقای آگاهی دانش‌آموزان درباره مصرف ایمن و بهینه گازطبیعی است؛ چراکه آموزش از سنین پایین‌تر اثربخشی بیشتری دارد.

این طرح با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش استان در مدارس ابتدایی آغاز شده و در ادامه، در مقطع متوسطه اول نیز اجرا خواهد شد.

کارشناسان ایمنی و آموزش شرکت گاز با حضور در مدارس، مفاهیم مرتبط با استفاده صحیح و ایمن از وسایل گازسوز، راه‌های پیشگیری از حوادث گازی و نحوه رفتار مناسب هنگام بروز نشتی گاز را به زبان ساده و همراه با محتوای تصویری برای دانش‌آموزان آموزش می‌دهند.

دانش‌آموزان می‌توانند به عنوان سفیران ایمنی گاز، پیام‌های آموزشی را به خانواده‌ها منتقل کرده و نقش مهمی در ارتقای فرهنگ مصرف ایمن داشته باشند.

این طرح به صورت مستمر تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.

برگزاری مسابقات نقاشی و انشا، توزیع بسته‌های آموزشی و اجرای کارگاه‌های عملی در مدارس جزوی از برنامه است تا با همکاری آموزش و پرورش، این طرح به‌عنوان برنامه‌ای فرهنگی و ماندگار در سطح استان ادامه یابد.