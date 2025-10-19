رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله سیزده آبان گفت: جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران با حمایت آمریکا، اثبات کرد که ۱۳ آبان امسال صرفاً یادآوری حوادث تاریخی مربوط به سال‌های گذشته نیست، بلکه صحنه‌ای زنده و مستمر از تقابل و مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی به صورت زنده و مستمر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سومین نشست ستاد مرکزی بزرگداشت یو‌م‌الله سیزده آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی، رئیس ستاد و مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های عضو در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در ابتدا حجت‌الاسلام والمسلمین کمال خداداده، سرپرست معاونت امور مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با اشاره به اتفاقات سال‌ها و ماه‌های اخیر برای کشورمان، گفت: این اتفاقات مقدمه‌ای برای تبدیل تهدید به فرصت است تا از حضور مردم در مسائل اثرگذار اتقلابی استفاده کرد. وی افزود: با توجه به تقارن ایام سالروز شهادت حضرت زهرا (س) با ۱۳ آبان امسال، لازم است به برگزاری مراسم با حضور هیات و دسته‌های عزاداری توجه ویژه شود.

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی، رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله سیزده آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: هماهنگی‌ها و پیگیری‌هایی که دوستان عزیز در دستگاه‌های مختلف برای بزرگداشت این روز مهم و تاریخ‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی انجام داده‌اند، به لطف خداوند متعال، در جهت بازتاب تلاش‌ها و مجاهدت‌های ملت عزیز ایران در مسیر مبارزه با استکبار جهانی و تلاش برای آزادی و رهایی ملت‌های تحت ستم و نیز استقلال و رهایی ملت ایران از اجبار، استعمار و استثمار منابع بوده است.

وی افزود: روز سیزدهم آبان یادآور سه رخداد مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر کشور ماست. نخست، تبعید مرجع تقلید بزرگ و رهبر نهضت اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ به دلیل اعتراض ایشان به مصوبه مجلس رژیم پهلوی درباره «کاپیتولاسیون» که اعتراضی برای دفاع از شأن، عزت و حق ملت ایران و مقابله با تحقیر ملت بزرگ ایران بود. دومین رویداد، کشتار مظلومانه دانش‌آموزان و نوجوانان بی‌گناه تهرانی در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ به دست مزدوران رژیم پهلوی است که تنها چند ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد؛ و سومین حادثه، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام است؛ حرکتی که چهره واقعی آمریکا را که تا پیش از آن در ذهن برخی به‌عنوان قدرتی شکست ناپذیر ترسیم شده بود، افشا کرد. این اقدام شجاعانه در اعتراض به پذیرش شاه مخلوع توسط دولت آمریکا، انتقال اموال غارت‌شده ملت ایران به آن کشور و نیز در واکنش به کودتاها، طراحی توطئه‌ها و مداخلاتی صورت گرفت که سفارت آمریکا برای نفوذ در جریان انقلاب اسلامی و ایجاد انحراف در مسیر انقلاب دنبال می‌کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی ادامه داد: دانشجویان انقلابی در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ با خشم و اعتراض، نسبت به جنایت‌ها و خیانت‌های آمریکا به سفارت این کشور در تهران حمله کردند؛ زیرا دولت آمریکا نه‌تنها از پناه دادن به شاه مخلوع، خودداری نکرد، بلکه اموال غارت‌شده ملت ایران را نیز بازنگرداند و در حالی که دانشجویان خواهان پاسخگویی آمریکا به رفتار‌های مداخله‌جویانه‌اش بودند، دولت ایالات متحده دست به خیانت دیگری زد و با طراحی حمله نظامی به ایران، قصد داشت با بمب‌باران تهران، منزل امام خمینی (ره) و مراکز دولتی کشور را هدف قرار دهد؛ اما به لطف خداوند متعال و امداد‌های الهی، عملیات نظامی طبس با شکست مواجه شد و ماهیت واقعی آمریکا برای ملت ایران بیش از پیش آشکار شد.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با اشاره به شرایط امروز منطقه، بیان کرد: امسال در حالی به استقبال سیزدهم آبان می‌رویم که تنها چند ماه از جنگ آمریکایی _ اسرائیلی علیه ملت ایران سپری شده است؛ جنگی که با طراحی و هدایت مستقیم آمریکا و با مشارکت رژیم صهیونیستی در ۲۳ خرداد رقم خورد. هدف این تجاوز، تضعیف انقلاب اسلامی، تجزیه ایران و سست کردن بنیان‌های نظام مردمی جمهوری اسلامی بود، اما به لطف خداوند، با رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب و مقاومت ملت قهرمان ایران و مجاهدت نیرو‌های مسلح، این توطئه نیز همچون گذشته با شکست مواجه شد.

وی تأکید کرد: هنوز مجروحان بسیاری همچنان تحت درمان هستند و شماری از عزیزان ما هنوز در فهرست مفقودان قرار دارند؛ بنابراین سیزدهم آبان امسال صرفاً یادآور حادثه‌ای تاریخی مربوط به ۴۰ یا ۵۰ سال پیش نیست، بلکه بازتاب صحنه‌ای زنده از استمرار مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به فداکاری‌ها و شهادت جوانان ایرانی، گفت: امروز فرزند شهید هاشمی‌تبار، از نخبگان دانشگاه صنعتی شریف، همچنان روی تخت بیمارستان است و پدر و مادر این شهید تازه در ماه‌های گذشته فرزندشان را که به دست آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به شهادت رسید، از دست داده‌اند. این صحنه نشان می‌دهد که ملت ایران همچنان در میدان مقابله با شیطان بزرگ قرار دارد.

وی با انتقاد از برخی مواضع ساده‌انگارانه در برابر دشمن، اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد با وجود مشاهده جنایت‌ها و خیانت‌های آمریکا، همچنان از مذاکره از موضع ضعف و ذلت سخن می‌گویند. در حالی که همین دشمن، در اوج مذاکرات، به کشور ما حمله کرده و در نشست شرم‌الشیخ به ترور قهرمان ملی و جهان اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی، افتخار می‌کند. چنین رویکرد‌هایی جز ساده‌انگاری و غفلت از واقعیت استکبار معنایی ندارد.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تأکید کرد: باید در هر سال و در هر ۱۳ آبان، ماهیت جنایتکارانه استکبار جهانی را یادآوری کرده و ملت عزیزمان را به بیداری و استقامت در برابر دشمنان بشریت دعوت کنیم. امروز در حالی که رژیم صهیونیستی در زشت‌ترین و منفورترین مرحله حیات ناپاک خود به سر می‌برد و با بالاترین سطح نفرت جهانی مواجه است، جمهوری اسلامی ایران، با وجود همه تحریم‌ها، تهدید‌ها و دشمنی‌ها، در اوج اقتدار خود قرار دارد و از میدان مقابله با دو قدرت هسته‌ای و نظامی ناتو و متحدانش، سرافراز و پیروز بیرون آمده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی در ادامه با اشاره به مسئولیت‌های دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم گفت: سیزدهم آبان امسال یادآور مسئولیتی سنگین برای همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی کشور است؛ مسئولیتی در جهت تمدید و تقویت آگاهی ملت ایران، به‌ویژه نسل جوان، قشر دانشجو و دانش‌آموز و تمامی اقشار جامعه نسبت به مسیر روشن و پرافتخاری که ملت ایران در همراهی با آرمان‌های شهیدان و ادامه راه انقلاب اسلامی در پیش گرفته است.

وی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، بیان درست واقعیت‌ها، تبیین مواضع ملت و نشان دادن مسیر عزت‌مندانه‌ای که شهیدان و رهبران انقلاب اسلامی ترسیم کرده‌اند، ضرورت دارد. ان‌شاءالله همه دست‌اندرکاران، همان‌گونه که حضرت امام خمینی (ره) همواره تأکید داشتند، در روز‌های باقی‌مانده تا ۱۳ آبان با جدیت بیشتر برای فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده و آگاهانه ملت در این روز تاریخی تلاش خواهند کرد.

در ادامه، علیرضا معاف، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: از میان ۱۴ شعار پیشنهادی برای مراسم امسال، دو شعار بیش از سایر گزینه‌ها مورد توجه قرار گرفت. نخست، شعار «آمریکا و اسرائیل دو روی یک سکه‌اند» که بر پیوند ناگسستنی و هم‌ماهیت بودن این دو رژیم در ظلم، استعمار و استکبار جهانی تأکید دارد و تفکیک میان آنها را اشتباهی راهبردی می‌داند؛ چراکه امروز با جبهه‌ای منسجم از قدرت آمریکایی، صهیونیستی و استکباری مواجهیم.

وی افزود: شعار دوم، «متحد و استوار، مقابل استکبار» است که این شعار هم بر انسجام اجتماعی ملت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر و هم بر استمرار پایداری و استواری ملت ایران در برابر استکبار جهانی تأکید دارد.

معاف تصریح کرد: سیزدهم آبان امسال ویژگی و تفاوت مهمی دارد و آن اینکه نسبت ملت ایران با آمریکا از هر زمان دیگری آشکارتر و عریان‌تر است. ما در سال‌های گذشته مذاکره را پذیرفتیم، اما در میانه همین مذاکرات، آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور ما حمله نظامی مستقیم کردند؛ بنابراین اکنون دیگر سخن از یک مسئله نظری و تحلیلی نیست، بلکه مردم ما با واقعیتی عینی و تجربی روبه‌رو هستند. وی ادامه داد: امروز برای بسیاری از مردم ایران، ماهیت آمریکا روشن‌تر از همیشه است و اگر کسی پیش‌تر دچار شبهه‌ای نظری بود، اکنون با مشاهده رفتار‌های اخیر آمریکا و اسرائیل به یقین رسیده است که این کشور‌ها ذاتاً سلطه‌گر، زورگو و غیرقابل اعتمادند. آنچه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بار‌ها درباره آمریکا به‌عنوان «شیطان بزرگ» و «نماد استکبار» فرموده‌اند، امروز برای همگان به‌صورت عینی و تجربی آشکار شده است.

معاف با اشاره به نسبت شعار امسال با فضای پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: بررسی پیوند شعار «متحد و استوار در مقابل استکبار» با مقاومت و پیروزی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه نیز در دستور کار ستاد قرار گرفت. در نهایت، با تدبیر نماینده ولی فقیه و ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ریاست محترم ستاد مرکزی و نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها، این شعار به‌عنوان شعار رسمی یوم‌الله سیزدهم آبان امسال انتخاب شد.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یادآور شد: دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، مدارس و هیئات مذهبی نیز با توجه به هم‌زمانی سیزدهم آبان با روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، برنامه‌های خود را با این مناسبت معنوی هماهنگ خواهند کرد. جزئیات مصوبات و برنامه‌های اجرایی نیز توسط حجت‌الاسلام رستمی، رئیس ستاد مرکزی، اعلام خواهد شد.

وی در ادامه گفت: شاید بسیاری ندانند که روز سیزدهم آبان تنها روزی در تقویم رسمی کشور است که نامگذاری آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. در مجلس سوم، این روز با عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» تصویب شد و برخلاف دیگر مناسبت‌ها که توسط شورای فرهنگ عمومی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌شوند، سیزدهم آبان جایگاه قانونی در سطح مصوبه مجلس دارد.

معاف افزود: در مشروح مذاکرات مجلس سوم درباره این نامگذاری، بحث‌های مفصلی مطرح شد که منطق شعار «مرگ بر آمریکا» و فلسفه نامگذاری سیزدهم آبان را به‌خوبی تبیین می‌کند. قرار است بخش‌هایی از این مذاکرات و مستندات تاریخی توسط صدا و سیما بازخوانی و منتشر شود تا مردم بیش از پیش با ریشه‌های منطقی و تاریخی این شعار آشنا شوند.

وی با اشاره به جهانی شدن پیام سیزدهم آبان تأکید کرد: امروز تعبیر «مرگ بر آمریکا» نه‌تنها در ایران بلکه در کشور‌های مختلف جهان به زبان فارسی تکرار می‌شود و به‌عنوان یک نماد جهانی مقاومت در برابر ظلم و استکبار شناخته شده است. این موضوع از جمله محور‌های محتوایی است که به صدا و سیما و آقای دکتر جبلی ارائه شده تا در برنامه‌های ویژه این ایام مورد توجه قرار گیرد.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: همچنین پیشنهاد شده است که بازخوانی وقایع ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با حضور و گفت‌و‌گو با کنشگران و دانشجویان فعال آن دوره که امروز از مسئولان ارشد کشور هستند، انجام شود. بسیاری از این افراد امروز با دلایل محکم‌تر و مستندتر از منطق آن حرکت دفاع می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت تبیین تاریخی و محتوایی سیزدهم آبان گفت: بسیاری از دانشجویان پیرو خط امام که در تسخیر لانه جاسوسی فعال بودند، امروز در جایگاه مدیران ارشد کشور قرار دارند، اما برخی از آنها به دلیل گمنامی یا عدم حضور فعال در رسانه‌ها کمتر شناخته شده‌اند. باید فرصت داده شود تا این افراد دلایل و زمینه‌های تصمیم تاریخی خود را به‌صورت علمی و مستند توضیح دهند.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: کتاب «خیابان روزولت» که تقریظ مقام معظم رهبری را نیز دریافت کرده است، با بسیج اساتید و مجموعه‌های وزارت علوم مورد بازخوانی و گفت‌و‌گو قرار گرفته و امسال بیش از سال‌های قبل مورد توجه قرار خواهد گرفت. هدف این است که شبهاتی همچون «اشغال لانه باعث آغاز جنگ تحمیلی شد» یا «خصومت آمریکا» به‌صورت دقیق و مستند پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: متون تحلیلی و راهبردی مرتبط با ۱۳ آبان برای دانشگاه‌ها، سپاه، بسیج، آموزش و پرورش و دیگر نهاد‌های مرتبط آماده و در اختیار آنها قرار گرفته است تا این موضوع به‌صورت منسجم و هدفمند تبیین شود.

معاف تأکید کرد: استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه‌های قرآنی و روایی و منطق حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب است و نه یک اقدام تاکتیکی یا مقطعی.

معاف افزود: پیام ۱۳ آبان امروز تنها محدود به ایران نیست، بلکه به یک حرکت جهانی تبدیل شده است. در بسیاری از کشور‌های جهان، از اروپا گرفته تا آمریکا، مردم با آگاهی از ماهیت استکباری آمریکا، پرچم این کشور را نمادین آتش می‌زنند و آموزه‌های ایران درباره مقاومت، استقلال و آزادی به جریان‌های جهانی منتقل شده است. وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: امسال، سیزدهم آبان فرصتی است تا ابعاد بین‌المللی و جهانی این حرکت را به‌طور شفاف‌تر نشان دهیم و نسل جوان، دانش‌آموزان و دانشجویان با منطق و محتوای مستند مبارزه با استکبار جهانی آشنا شوند.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی مدیر شورای هماهنگی تهران اظهار داشت: باید تلاش کنیم روز ملی ۱۳ آبان به یک روز جهانی مبارزه با استکبار تبدیل شود. در تهران بزرگ نیز جلسات ستادی برگزار شده و هر دانشگاه، مدرسه و مسجد باید ستاد اجرایی خود را تشکیل دهد و دانش‌آموزان نیز به‌عنوان گردانندگان مراسم نقش فعال ایفا کنند. برگزاری مراسم در هفته دانش‌آموزی به‌صورت آزمایشی و مشارکت فعال دانش‌آموزان، خروجی برنامه‌های ۱۳ آبان را تقویت خواهد کرد.

مدیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: یکی دیگر از نکات مهم، تبدیل فضا‌هایی همچون میدان فلسطین و لانه جاسوسی به محیطی با نشاط و قابل استفاده برای موضوعات فرهنگی، سیاسی و انقلابی است. لازم است دستگاه‌های مرتبط هرچه سریع‌تر این اقدام را پیگیری کنند تا فضا آماده برگزاری مراسم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی در پایان سخنان خود، تأکید کرد: مراسم ۱۳ آبان امسال از میدان فلسطین تهران آغاز و با راهپیمایی و برنامه‌های ویژه ادامه خواهد داشت و ان‌شاءالله با حضور پرشور مردم و هماهنگی کامل دستگاه‌ها به نحو احسن برگزار خواهد شد.

سپس خانم سحر امامی، خبرنگار شبکه خبر و میهمان ویژه نشست ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان، با تأکید بر اهمیت نقش نسل جوان در مقابله با استکبار جهانی، گفت: شما که در این ستاد گرد هم آمده‌اید، مسئولیت بزرگی بر دوش دارید تا صدای ملت ایران را در شرایط ویژه داخلی و بین‌المللی به جهان مخابره کنید.

وی افزود: ما تازه جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشته‌ایم و دانش‌آموزانی در این جنگ به شهادت رسیدند. این نشان می‌دهد که راه شهدایی که سرفصل اصلی سیزدهم آبان و موضوع مبارزه با استکبار بوده، همچنان زنده و جاری است، اما جهان امروز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و ابزار‌های جدیدی می‌طلبد تا بتوانیم صدای محکمی تولید کرده و از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های جهانی منتشر کنیم.

امامی تصریح کرد: نسل دانش‌آموزان و جوانان ما از استعداد‌های برتر و ذهن‌های توانمند تشکیل شده‌اند و در کنار توانایی‌های شگرف، حسی قوی به نام وطن‌پرستی در آنها جریان دارد. این نسل، امروز، همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم، در خط مقدم مقابله با ظلم و ستم قرار دارد و مصداق بارز ایستادگی و مقاومت است.

وی ادامه داد: اقدامات هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای امسال با نگاه ویژه الهی و دعای خانم زهرا (س) سبب خواهد شد روز ۱۳ آبان امسال متفاوت‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود. با این حال، نباید فراموش کنیم که جهان امروز و شرایط دانش‌آموزان پیچیده‌تر است و دشمن نیز در حال برنامه‌ریزی برای تأثیرگذاری بر جوانان ماست.

امامی تأکید کرد: دانش‌آموزان ایران به خوبی می‌دانند که باید از وطن و کشور خود حفاظت کنند و ادامه‌دهنده مسیر آرمان‌های شهدای دانش‌آموز باشند؛ از جمله باران اشراقی، آرمین موسوی و فاطمه شریفی. نسل امروز با تمام توان خود در خط مقدم مبارزه با استکبار جهانی ایستاده است و مسئولان باید با توجه به پیچیدگی‌ها و نیاز‌های نوین، برنامه‌ریزی‌های متناسب برای آنها داشته باشند.

وی گفت: نسل جوان ایران، با آرمان‌های قوی و استوار، همچنان از نام وطن پاسداری می‌کند و خط مقدم مقابله با استکبار جهانی است.

در ادامه این نشست، مرضیه هاشمی، میهمان ویژه نشست ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان، با تأکید بر اهمیت تبیین دشمن‌شناسی و ادامه مسیر مکتب امام خمینی (ره)، گفت: در طول تاریخ انقلاب، انقلابیون و هدایت‌یافتگان مکتب امام در کشور زحمات فراوانی کشیده‌اند و امروز وظیفه ماست تا این مسیر را به نسل جوان منتقل کنیم.

هاشمی افزود: پیش از انقلاب، حضرت امام (ره) درباره ماهیت دشمنان گفتند که آمریکا از انگلیس بدتر است و شوروی نیز از همه بدتر؛ و امروز نیز شرایط مشابه است. دشمنان همچنان تلاش می‌کنند تا ذهن و فکر جوانان ما را تحت تأثیر قرار دهند، اما همان خط امام سال ۱۳۴۳ می‌تواند راهنمای ما باشد تا همه بدانند دشمنان چه کسانی هستند و چگونه قصد تأثیرگذاری دارند.

وی تأکید کرد: رسانه‌ها و تمامی دستگاه‌های اجرایی و آموزشی، وظیفه دارند تا نه فقط در روز ۱۳ آبان بلکه به‌طور مستمر، دیدگاه مبارزه با استکبار و آگاهی از دشمنان را در نسل جوان تقویت کنند. تجربه دو سال اخیر و همچنین پیروزی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه نشان داده است که دشمنان مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند، اما هنوز توجه و تمرکز روی جوانان بسیار ضروری است.

هاشمی بیان کرد: فعالیت‌های دشمن در نقاط مختلف جهان از جمله نسل‌کشی جدید در غزه و عملیات‌های مختلف نشان می‌دهد که هنوز مبارزه ادامه دارد و نسل جوان ما باید با افتخار ایرانی و مسلمان بودن و با تکیه بر مقاومت و راهبری درست، نقش خود را در تداوم این مسیر ایفا کنند.

وی در پایان سخنان خود گفت: سیزدهم آبان فرصتی است تا هم آموزه‌های امام و رهبری و هم اهمیت دشمن‌شناسی و مقاومت جهانی به نسل جوان منتقل شود و این مسیر پر افتخار، ادامه‌دار و مؤثر باقی بماند.

پس از آن مجتبی باستان، رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور، در نشست ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان، با اشاره به اهمیت تبیین جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی برای نسل جوان، اظهار کرد: اقدامات آمریکا در منطقه و جهان نشان می‌دهد که این رژیم تنها علم و دانش را تا جایی قبول دارد که در چارچوب ذهنی و منافع خود تعریف شده باشد. کشتار دانشمندان، تخریب مدارس و کشتار دانش‌آموزان، همگی بخشی از سیاست‌های غرب به رهبری آمریکا است که باید برای نوجوانان و جوانان به‌روشنی تبیین شود.

باستان افزود: در برنامه‌های سیزدهم آبان، دو هدف عمده دنبال می‌شود؛ نخست بیان جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران و جهان و دوم تقویت هویت ملی و انقلابی دانش‌آموزان. در این مسیر، سه رویکرد اصلی اتخاذ شده است: ۱. هویت‌دهی و مسئولیت‌پذیری خود دانش‌آموزان ۲. تعریف برنامه‌ها به صورت تعاملی با اجرای خود دانش‌آموزان ۳. تمرکز برنامه‌ها بر مدارس و پاسخ به پرسش‌ها و دغدغه‌های دانش‌آموزان.

وی درباره برنامه‌های پیش‌بینی‌شده توضیح داد: افتتاحیه برنامه‌ها روز ۷ آبان در کنار مزار منور شهیدان فهمیده با حضور وزرا، مسئولان کشوری و لشکری و بیش از هزار دانش‌آموز برگزار می‌شود. همچنین دو رویداد ملی شامل مسابقه پرسش مهر و مسابقه نقاشی با محوریت مقاومت و استکبارستیزی طراحی شده است. در مسابقه نقاشی، دانش‌آموزان باید جنایات رژیم صهیونیستی را در آثار خود به تصویر بکشند و حضور همکلاسی‌ها و پرچم جمهوری اسلامی ایران نیز الزامی است.

باستان همچنین از اجرای پویش ملی «ایران سرافراز» و انتشار بسته‌های فرهنگی ویژه مدارس خبر داد و گفت: ۵۰۰ پرچم ۱۲ متری در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت و برنامه‌های سرود و شعرخوانی با هدف تقویت هویت انقلابی دانش‌آموزان اجرا خواهد شد.

وی تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف افزایش هویت ملی، مسئولیت‌پذیری و آگاهی نسل نوجوان و جوان نسبت به جنایات استکبار و استمرار مسیر شهدای دانش‌آموز و مقاومت ملت ایران طراحی شده است.

در ادامه رشید جعفرپور، نماینده وزارت علوم در نشست ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان، با اشاره به اهمیت این روز و نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در تبیین اهداف آن، گفت: سیزدهم آبان نماد ستیز ملت ایران با استکبار جهانی است و برنامه‌های ما باید روایتگر ایران قدرتمند، پیروز و سرافراز باشد.

وی افزود: این اولین تجمع گسترده هزاران شهر و روستای کشور است و برنامه‌ها با توجه به مختصات ویژه هر منطقه طراحی می‌شوند. حضور مردم در این مراسم بسیار مهم است و پاسخ‌دهی درست به شبهات و جریان‌های کاذب، اولویت برنامه‌هاست.

جعفرپور با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها و وزارت علوم اظهار کرد: ظرفیت حضور هزاران استاد در دانشگاه‌ها، کرسی‌های آزاداندیشی با مشارکت بیش از سه میلیون نفر و استفاده از رسانه ملی و محلی برای انتشار یادداشت‌ها و گفت‌و‌گو‌ها می‌تواند زمینه مناسبی برای تبیین اهداف این روز باشد. همچنین برنامه‌های دیدار با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه، حضور بر سر مزار ۸۴ شهید دانشجو و بزرگداشت بیش از ۲۰ استاد شهید در دانشگاه‌ها برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: فضاسازی محیطی کشور با عکس‌نوشته‌ها، استفاده از بیانات رهبران انقلاب اسلامی و فعالیت در فضای مجازی از جمله کمپین‌های «ایران پیروز» از دیگر برنامه‌های مهم ستاد مرکزی ۱۳ آبان است تا همگان بتوانند اهداف این روز را بهتر درک کنند و حضور خود را پررنگ‌تر نشان دهند.

جعفرپور تأکید کرد: دانشگاه‌ها و مراکز علمی با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود می‌توانند نقش مؤثری در تقویت روحیه استکبارستیزی و تبیین واقعیت‌های تاریخی و معاصر انقلاب اسلامی ایفا کنند.

حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در ادامه این نشست با تأکید بر اهمیت مشارکت نوجوانان و دانش‌آموزان در برنامه‌های این روز، گفت: برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی از جمله تماشاخانه‌های سیار کانون در سراسر کشور برگزار خواهد شد و هدف آن ایجاد فضایی تعاملی برای دانش‌آموزان و نوجوانان است.

وی افزود: ضمن احترام به حوزه دانشجویی که نقش مهمی در تاریخ انقلاب ایفا کرده است، باید توجه داشته باشیم که ۱۳ آبان همچنین روز دانش‌آموز است و برنامه‌ها باید رنگ و بوی دانش‌آموزی داشته باشند.

علامتی تأکید کرد: قرائت بیانیه توسط دانش‌آموزان، اجرای سرود توسط خود آنان و مشارکت فعال در برنامه‌ها باید محور برنامه‌ها باشد تا دانش‌آموزان نه مهمان، بلکه میزبان و نقش‌آفرین اصلی این مراسم باشند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری در ادامه با اشاره به شهدای کودک و نوجوان جنگ ۱۲ روزه و اهمیت هفته نوجوان، اظهار کرد: برنامه‌های سیزدهم آبان از سالروز شهادت شهید فهمیده آغاز می‌شود و تا ۱۳ آبان ادامه دارد. این برنامه‌ها باید فرصتی باشد تا نوجوانان خود به شکل فعال در فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی مشارکت کنند.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که نسل نوجوان و دانش‌آموز امروز، علاوه بر حفظ هویت ملی و انقلابی، با نقش‌آفرینی در این برنامه‌ها، احساس مسئولیت و مشارکت اجتماعی خود را در مسیر مبارزه با استکبار تقویت کند.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، مشاور حقوقی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنایات تاریخی آمریکا و استکبار جهانی گفت: ظلم و ستم و اشغالگری آمریکا، اروپایی‌ها و انگلیسی‌ها از همان ابتدا در این کشور آغاز شده و یکی از بارزترین نمونه‌ها، اشغال سرزمین بومیان آمریکا است. اگر سرزمین آمریکا را به ۴۵۰ قسمت تقسیم کنیم، تنها کمتر از نیم درصد آن اکنون در دست بومیان قرار دارد.

وی افزود: این روند تاریخی نشان‌دهنده ذات اشغالگرانه و سلطه‌طلبانه آمریکا است و باید در برنامه‌ها و جلسات مختلف به آن پرداخته شود.

میرتاج‌الدینی همچنین به گسترش بین‌المللی شعار‌های ضد استکباری ایران اشاره کرد و گفت: دو شعار انقلاب اسلامی که در ایران شکل گرفت، اکنون در سطح جهانی شناخته شده است؛ یکی روز قدس و دیگری روز مرگ بر آمریکا. این شعار‌ها در کشور‌های مختلف از جمله یمن، هند، کشمیر، عراق، لبنان و پاکستان نیز بازتاب یافته است.

وی با تأکید بر اهمیت جهانی کردن ۱۳ آبان افزود: روز جهانی استکبارستیزی می‌تواند به نماد بین‌المللی مبارزه با ظلم و اشغالگری آمریکا تبدیل شود. این شعار‌ها با مشارکت مردمی و فعالیت در کنگره‌ها، همایش‌ها و بیانیه‌ها قابلیت گسترش جهانی دارد.

میرتاج‌الدینی بیان کرد: همان‌طور که شعار «مرگ بر آمریکا» از ایران به سطح جهانی رسیده، روز جهانی استکبارستیزی نیز می‌تواند در میان مردم سراسر جهان جا باز کند.

در پایان دیگر اعضای جلسه نظرات و پیشنهادت و برنامه‌های دستگاه متبوع خود را اعلام کردند و تاکید شد، مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به عنوان اولین تجمع مردمی و ملی گسترده پس از جنگ ۱۲ روزه که با موضوع استکبارستیزی برگزار می‌شود با شکوه و اقتدار ویژه و حضور پرشور مردم در سراسر کشور همراه باشد و با توجه به اینکه در جنگ ۱۲ روزه ۴۰ کودک و نوجوان و دانش آموزان به شهادت رسیدند، نقش آفرینی جوانان و دانش آموزان در برنامه‌های ۱۳ آبان امسال پررنگ‌تر باشد و در کنار سایر اقشار مردم، کنش‌گری فعالی داشته در اجرای برنامه‌ها داشته باشند.