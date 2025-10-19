وزیر امور خارجه، نمایش ضدایرانی در مجلس انگلیس و طرح ادعای کذب استفاده از پهپا‌های ایرانی در منازعه روسیه و اوکراین را توطئه رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای عراقچی در پیامی در فضای مجازی تصریح کرد: نمایش یک پهپاد در پارلمان انگلیس که به دروغ و با سوءنیت به ایران نسبت داده شد، صحنه‌ای تأسف بار بود که از جانب لابی تل آویو و حامیانش به اجرا در آمد.

رئیس دستگاه سیاست خارجی هشدار داد: بازیگرانی که با روابط دوستانه ایران و اروپا مخالفت دارند در تلاشند روایت‌هایی را جعل کنند که با روابط چند صد ساله دو طرف، به ویژه میان ایران و لهستان، همخوانی ندارد.

آقای عراقچی خاطرنشان کرد: ایران همچنان برای گفت‌و‌گو‌های فنی و تبادل اسناد برای روشن شدن حقایق، به ویژه در مواجهه با این نمایش مضحک، آمادگی دارد.

درپی اقدام وزیر خارجه لهستان در همکاری با یک گروه آمریکایی- صهیونیستی برای اجرای نمایش ضدایرانی در پارلمان انگلیس و ادعا‌های کذب استفاده از پهپاد‌های ایرانی در منازعه روسیه - اوکراین، رئیس نمایندگی لهستان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد.