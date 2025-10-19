به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ به گفته زمانی بر اساس مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان استان زنجان مبنی بر اصلاح الگوی مصرف نان و توسعه نان کامل در استان، مجوز پخت نان کامل سنگک برای ۵۴ واحد نانوایی سنگک در سطح شهر زنجان صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه مجوز خرید آرد کامل (۵ درصد) صادر شده است، گفت: فرآیند صدور این مجوز‌ها پس از اعلام آمادگی متصدیان واحد‌های نانوایی سنگک و بررسی شرایط فنی و بهداشتی واحد‌ها انجام شد.

نان کامل به‌عنوان یکی از محصولات راهبردی در سبد غذایی خانوار، از ارزش تغذیه‌ای بسیار بالایی برخوردار است و مصرف آن نقش مؤثری در پیشگیری از بیماری‌های گوارشی، دیابت و چاقی دارد.