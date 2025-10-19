به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش‌تر اعلام کرده بود که اقدامات کارشناسی خود را برای اعلام قیمت انجام داده، اما پیرو مکاتبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، ضمن طرح ایرادات و ابهامات نسبت به آخرین نسخه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت، دستور توقف اقدامات بر اساس مصوبه اخیر و ادامه فرآیند بر مبنای ویرایش قبلی تا زمان رفع ابهامات صادر گردیده است.

اکنون این سازمان پس از بررسی مجدد آخرین صورت‌های مالی شرکت ایران خودرو، با افزایش قیمت ۴ درصدی موافقت کرده و این افزایش قیمت را به وزارت صمت اعلام کرده است.

هفته گذشته مدیرعامل ایران خودرو طی نامه‌ای به مدیر اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که قصد دارد تا قیمت محصولات این شرکت را افزایش دهد و تعلیق نماد بورسی این شرکت را تا زمان اعلام قیمت جدید محصولات درخواست کرد، این شرکت خودروسازی با اشاره به اتمام مهلت اعلام نظر سازمان حمایت در مورد قیمت‌های پیشنهادی از بررسی تعدیل نرخ محصولات و افشای قیمت‌های نهایی حداکثر تا یکشنبه ۲۷ مهر در کدال خبر داده بود.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان امروز اعلام کرد که درخواست ایران خودرو افزایش ۱۸ درصدی قیمت‌ها بود، اما با بررسی صورت‌های مالی، مجوز افزایش قیمت ۴ درصد به ایران خودرو داده است و این شرکت امروز (۲۷ مهرماه) لیست جدید قیمت محصولات خود را به سازمان بورس اعلام کرد.