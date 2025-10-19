به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندارآذربایجان غربی در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد در ارومیه گفت: ارتقای صادرات به کشور‌های همسایه نیازمند تولید با کیفیت است که باید از سوی تولید کنندگان جدی گرفته شودهمانگونه که در آموزه‌های دینی هم به درست عمل کردن توصیه شده‌ایم.

رحمانی در ادامه با اشاره به ترانزیت ۱۹ میلیارد دلاری از پایانه‌های استان برلزوم مدیریت سامانه‌های کنترل کیفیت در پایانه‌ها برای تسهیل روند امور و افزایش رضایت مندی مراجعان تاکید کرد.

وی ادامه برلزوم نوآوری و استفاده از فناوری‌های نوین در بخش‌های صنعت، معدن و‌کشاورزی و مدیریت منابع انسانی تاکید کرد.

دکتر طاهری معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در این مراسم گفت: ۱۲۵۰ کالا مشمول قانوی استاندارد اجباری است اما سیاست استاندارد دولت وفاق ملی عبور از استاندارد اجباری و رفتن به سمت مقررات فنی است.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر در این مراسم با تاکید برلزوم استاندارد سازی مصالح پایه و ترویج فناوری نوین و مصالح سبک در ساخت و ساز‌ها گفت: دستیابی به اهداف کلان در حوزه ارتقای کیفیت کالا و خدمات نیازمند مناسب سازی امکانات- تامین نیروی انسانی لازم- راه اندزای اتاق استاندارد در واحد‌های تولیدی –استفاده از افراد نخبه – افزایش نظارت‌ها –آشناسازی بازرگانان و رسیدن به نرم جهانی است.

حاکم ممکان دیگر نماینده ارومیه نیز در این مراسم گفت: باتوجه به مرز‌های گسترده و ظرفیت‌های استان گفت: شرط حضور در بازار‌های جهانی رعایت رعایت استاندارد‌های بین المللی است، اگر تولید کنندگان صنعت استاندارد را راهبرد توسعه نه الزامات اداری تلقی کنند بازار‌های جدید را کشف خواهند کرد.

وی درادامه بابیان اینکه استاندارد‌های مدیریتی و اخلاقی برای تقویت سرمایه اجتماعی ضروری است گفت: با توجه به اهمیت تسهیل فضای تولید و این واقعیت که مسیر توسعه استان از مسیر استاندارد می‌گذرد، در مجلس آماده هستیم تا مسیر را هموار کنیم تا استاندارد نشانه هویت و اعتبار ایرانی باشد.

سلام ستوده نماینده مهاباد نیز دراین مراسم گفت: استاندارد راه را برای رقابت باز می‌کند، زمینه و بسترلازم برای فرهنگ سازی برای مصرف تولیدات داخل را فراهم می‌کند، صنعت و اقتصاد را شکوفا می‌کند حلقه اتصال بازار‌های جهانی است.

استاندارد سازی فرهنگ مصرف در حوزه انرژی و اجتناب از اعطای نشان استاندارد به کالا‌های بی کیفیت از دیگر محور‌های سخنان وی بود.

مدیر کل استاندارد استان نیز در ادامه این مراسم گفت: با توجه به ظرفیت‌های استان، اداره کل استاندارد استان در رعایت قانون- کیفیت صادرات وارادات - تسریع وقت پرونده‌های صادراتی و وارداتی جزو استان‌های برترکشور است.

فخری درادامه با بیان اینکه استاندارد‌ها زبان مشترک و یک سرمایه گذاری است نه مانع گفت: نیازمند تکمیل و تجهیز آزمایشگاه‌های مدرن هستیم و در این زمینه پیگیری‌ها در حال انجام است.

در پایان از ۴ واحد تولیدی نمونه و ۲ مدیر کنترل کیفیت نمونه تقدیر شد.