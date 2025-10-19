پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان، از اختصاص مبلغ ۶۹۰ میلیارد ریال از محل مالیاتهای نشاندار در سال ۱۴۰۴ به دو پروژه مهم فاضلاب در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خورشیدی اظهار کرد: این اعتبار در راستای اجرای سیاستهای توسعه پایدار و ارتقاء زیرساختهای بهداشتی در مناطق محروم هزینه خواهد شد.
وی با اشاره به جزئیات این طرح افزود: ۲۰۰ میلیارد ریال برای ایجاد تأسیسات فاضلاب در منطقه زیباشهر کوپیته شهرستان دزفول اختصاص یافته که شامل احداث ایستگاه پمپاژ و شبکه جمعآوری فاضلاب است. همچنین ۴۹۰ میلیارد ریال برای احداث تصفیهخانه فاضلاب شهرستان خرمشهر در نظر گرفته شده که نقش مهمی در بهبود وضعیت بهداشتی و زیستمحیطی این منطقه ایفا خواهد کرد.
خورشیدی با تأکید بر نقش مالیات در توسعه زیرساختهای عمومی گفت: مالیات نهتنها منبع درآمدی برای دولت است، بلکه ابزاری برای مشارکت مردم در تعیین اولویتهای عمرانی و اجتماعی محسوب میشود. طرح نشاندار کردن مالیاتها این امکان را فراهم کرده تا مؤدیان مالیاتی در انتخاب محل مصرف بخشی از مالیات خود نقش مستقیم داشته باشند.
وی موفقیت این طرح در سال دوم اجرای آن را چشمگیر دانست و اظهار کرد: در سال گذشته نیز شاهد استقبال گسترده مؤدیان از این طرح بودیم و امسال با افزایش مشارکت، توانستیم پروژههای مهمتری را در حوزه محیط زیست و بهداشت عمومی تعریف کنیم. این روند نشاندهنده اعتماد مردم به شفافیت مالی و کارآمدی نظام مالیاتی است.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند، بتوان پروژههای بیشتری را در مناطق مختلف استان اجرا کرد و از ظرفیت مالیاتهای مردمی برای توسعه پایدار بهره گرفت.