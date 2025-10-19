پخش زنده
هادی اخلاقی گفت: ستاد انتخابات استان بوشهر آماه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و عشایری است که در اردیبهشت ۱۴۰۵ بهصورت تمامالکترونیک برگزار خواهد شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و عشایری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ و بهصورت تمامالکترونیک در سرتاسر کشور برگزار میشود.
هادی اخلاقی افزود: در استان بوشهر پیش از آغاز فرآیندهای انتخابات، فعالیتها در دبیرخانه ستاد انتخابات فعال شد و مقدمات کار در حال انجام است.
او اضافه کرد: با دستور استاندار و صدور احکام برای اعضای ستاد انتخابات استان، کمیتههای ششگانه مشخص شدهاند و نشستهای ستاد بهصورت هفتگی در حال برگزاری است.