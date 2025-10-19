به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امشب ۲۷ مهرماه شبکه سه فیلم سینمایی «گروه وینگز بر فراز قله اورست» را برای پخش در نظر گرفته است.

امشب شبکه سه یک فیلم سینمایی چینی محصول ۲۰۱۹ برای پخش در نظر گرفته است که ساعت ۲۴:۰۰ پخش می‌شود.

«گروه وینگز بر فراز قله اورست» محصول کشور چین ۲۰۱۹ و به کارگردانی فی یو در ژانر اکشن است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: هنگامی که هواپیمای حامل اسناد مهم در منطقه مرگ کوه اورست سقوط می‌کند، دو مرد که ادعا دارند برای بخش تحقیق و تجزیه و تحلیل هند کار می‌کنند، مبلغ زیادی پول به تیم نجات کوهستان وینگز پیشنهاد می‌کنند تا هواپیمای حامل اسناد را پیدا کرده و…

مخاطبین شبکه سه می‌توانند امشب این فیلم را تماشا کنند.

برنامه زنده «کشیک سلامت»

برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب به تحلیل و بررسی انتخابات نظام پزشکی و واکاوی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی این نهاد مهم پزشکی کشور می‌پردازد.

در برنامه امشب «کشیک سلامت»، دکتر سید رضا رئیس‌کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان مهمان حضور خواهد داشت و درباره روند برگزاری انتخابات نظام پزشکی، پیامد‌ها و ظرفیت‌های ایجادشده پس از این رویداد گفت‌و‌گو می‌کند.

این برنامه با اجرای مصطفی مصطفوی، به طور زنده امشب، ساعت ۲۰ از شبکه سلامت پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «نوبت عصر»

فیلم سینمایی «نوبت عصر» با گویندگی ۳۳ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

این سینمایی در گونه درام و مهیج محصول سوئیس و آلمان در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه چهار سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی مهوش افشاری و صدابردار آن محمد امین مردانلو است.

نسرین اسنجانی، بابک اشکبوس، سحر اطلسی فر، مهرخ افضلی، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، شهراد بانکی، فاطمه برزویی، محمد بهاریان، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، زویا خلیل آذر، مهرالملوک رفیعی طاری، آرزو روشناس، لادن سلطان پناه، زهرا سوهانی، مریم شاهرودی، داود شعبانی نصر، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، سعید شیخ زاده، محمد صادقیان، مهسا عرفانی، فاطمه غزنوی، نرگس فولادوند، امیرصالح کسروی، نسرین کوچک خانی، علی منانی، اسفندیار مهرتاش، علی همت مومیوند، صنم نکواقبال و مهوش افشاری صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

این فیلم یک روز از زندگی پر از تلاش و در عین حال طاقت فرسای فلوریا لیند، پرستار شیفت آخر یک بیمارستان بیماران سرطانی را به تصویر می‌کشد که با چالش‌های فراوان همراه است و با به خواب رفتن بر شانه پیرزنی در یک اتوبوس، پس از پایان کار، به اتمام می‌رسد.