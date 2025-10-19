مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: در طرح جامع مرودشت هیچ بخشی از حریم ممنوعه و عرصه درجه یک تخت جمشید به محدوده شهر اضافه نشده و تمامی ملاحظات میراث فرهنگی با دقت رعایت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، طرح جامع مرودشت با تاکید بر حفاظت از تخت جمشید، اثر ثبت جهانی، به تازگی در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، احمد نیکخواه‌نائینی ضمن رد هرگونه الحاق غیرمجاز به حریم ممنوعه تخت جمشید، گفت: «حتی یک متر از حریم ممنوعه تخت جمشید به محدوده شهر اضافه نشده است.»

تخت جمشید دارای عرصه، حریم درجه یک، درجه دو و درجه سه است که عرصه و حریم درجه یک شامل مجموعه کاخ‌ها و منطقه‌ای به رنگ سبز در نقشه، فاقد هرگونه ساخت‌وساز و توسعه شهری است و باید به شکل موجود حفظ شود.

حریم درجه دو با شرایط محدود، شامل ارتفاع سقف حداکثر ۸.۵ متر و کاربری مشخص است که توسعه در این محدوده با تایید وزارت میراث فرهنگی و با اعمال نظارت‌های دقیق انجام می‌شود.

مدیرکل دبیرخانه ضمن یادآوری مشارکت فعال وزارت میراث فرهنگی در تمامی مراحل تصویب طرح‌های استانی و ملی، گفت: «بدون هماهنگی و تایید این وزارتخانه هیچ طرح مهمی مانند طرح مرودشت تصویب نمی‌شود.»

یکی از تصمیمات مهم طرح، الحاق محور شهرک مهدیه به محدوده شهری با هدف سامان‌دهی و ارتقای زیرساخت‌های گردشگری است.

این منطقه اکنون دارای ساخت‌وسازهای پراکنده است که مناسبت ورودی به تخت جمشید را ندارد، اما اجرای طرح سبب تبدیل این محور به یک خیابان کامل با امکانات پیاده‌روی، سواره‌روی و تراموا خواهد شد.

او تأکید کرد که هدف از این الحاق، افزایش نظارت شهرداری بر ساخت‌وسازها و اختصاص کاربری‌های گردشگری به این محور است و هیچ اختلالی در عرصه و حریم درجه یک ایجاد نخواهد شد.

کلیه مستندات طرح جامع مرودشت بر اساس نظرات دقیق کارشناسی سازمان میراث فرهنگی تدوین شده و هرگونه تصمیم ناصحیح در رابطه با اثر ثبت جهانی بلافاصله توسط شورای عالی شهرسازی اصلاح می‌شود.

این روند گام‌به‌گام تصویب از احترام ویژه به میراث فرهنگی در سیاست‌های توسعه شهری ایران خبر می‌دهد و تضمین می‌کند که تخت جمشید همواره در شرایط مطلوب حفظ شود.