امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

انتخابات تناسبی، تقسیم کرسی‌ها به نسبت رای

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۷- ۱۵:۲۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ماجرای عزل مدیر فرودگاه اردبیل
ماجرای عزل مدیر فرودگاه اردبیل
۱۴۰۴-۰۷-۲۴
فلسطین را یحیی به چشم جهان آورد
فلسطین را یحیی به چشم جهان آورد
۱۴۰۴-۰۷-۲۴
مذاکره با آمریکا... دلیل؟ تجربه!
مذاکره با آمریکا... دلیل؟ تجربه!
۱۴۰۴-۰۷-۲۴
بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۱۴۰۴-۰۷-۲۴
خبرهای مرتبط

مهلت استعفا برای انتخابات شورای شهر؛ امروز

انتخاب شهردار برای مدت چهار سال از وظایف شوراهای شهر

اعلام زمان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا

برچسب ها: انتخابات شورای شهر و روستا ، برگزاری انتخابات
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 