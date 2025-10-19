به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)مدیر مجتمع سنگ‌آهن سیرجان، با اعلام این خبر گفت: با وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های بین‌المللی و شرایط سخت ناشی از جنگ ۱۲روزه، این مجتمع موفق شد رشد ۴۰ درصدی در میزان استخراج سنگ‌آهن نسبت به مدت مشابه سال گذشته را به ثبت برساند.

مرادعلی منظری توکلی، افزود: تحقق این رشد در شرایط دشوار کنونی، نتیجه تلاش شبانه‌روزی مجموعه‌ای از مدیران، مهندسان، کارگران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که با تکیه بر توان داخلی و روحیه جهادی، عملکردی فراتر از انتظار ارائه کردند.

وی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید تأکید کرد: مجتمع سنگ‌آهن سیرجان با برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری هدفمند و مدیریت بهینه منابع، گام‌های مؤثری در مسیر تحقق این شعار برداشته است و امیدواریم با تداوم این روند، تا پایان سال شاهد رکورد‌های جدیدی در بخش استخراج و تولید باشیم.

مدیر مجتمع سنگ‌آهن سیرجان در پایان خاطرنشان کرد: اعتماد و مشارکت بخش خصوصی، پشتیبانی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و همکاری دستگاه‌های محلی و استانی نقش بسزایی در تحقق این موفقیت داشته است. با استمرار این مسیر، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، منطقه گل‌گهر شاهد ثبت دستاورد‌های بزرگ‌تری در صنعت سنگ‌آهن کشور باشد.