به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: برای امروز و فردا بارش های خفیف و پراکنده در مناطق کوهستانی پیش بینی می شود.

مریم نیکزادفر افزود : از روز سه شنبه موج ناپایدار استان را تحت تاثیر قرار می دهد و برای سه شنبه و چهارشنبه افزایش ابر و بارش باران در بعضی نقاط استان خواهیم داشت. روز سه شنبه کاهش دمای سه تا چهار درجه ای را احساس خواهیم کرد.

در نواحی مستعد استان گردو غبار در نواحی شمالی و شرقی استان پیش بینی می شود.