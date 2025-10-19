به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما گفت: پس از اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی و کالای همراه ملوان، گمرکات استان بوشهر زیرساخت‌های سامانه‌ای و باسکول‌ها را آماده کرده‌اند و هیچ‌گونه مشکلی نداریم.

علی سلیمانی افزود: تا کنون هزار و ۱۷۳ شناور از محل این قانون از ۱۰ گمرک ملوانی استان بوشهر خروجی گرفتند که ۲۸۹ فروند شناور برگشته و کالا‌های خود را ترخیص کرده‌اند و تحویل مالکان شده است.

او اضافه کرد: میزان این کالا‌ها ۴۰ هزار تن بوده که ارزش آن ۱۵۹ میلیون یورو است و در حال انجام تشریفات مابقی هستیم.