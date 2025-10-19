امروز: -
قدردانی از آنان که قدر آب را دانستند

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۷- ۱۵:۵۰
خبرهای مرتبط

تهرانی‌ها تشنه‌ی صرفه‌جویی

پرداخت جایزه خوش مصرفی آب به مشترکان تهرانی

۳۴ درصد تهرانی‌ها مشمول دریافت برچسب خوش‌مصرفی شدند

برچسب ها: صرفه جویی در مصرف آب ، کمبود آب ، مصرف بهینه آب
