وقتی خنده و شادی و جنب و جوش کودکانه و نیز شور جوانی جای خود را به آه پیری میدهد و جامعهای که کودکانش کم و سالمندانش بسیارند در هر کجا که باشد زنگ خطر جمعتی را به صدا در میآورد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تازهترین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس رشد جمعیتی این کشور را ۱.۱ درصد اعلام کرد که نسبت به پنج سال پیش، نیم درصد کمتر شده است، شرایطی که برای آینده انگلستان به ویژه از منظر اقتصادی و اجتماعی هشدار دهنده توصیف شده است.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده، رشد جمعیت انگلستان به مدد مهاجرتها و نه زاد و ولد، نسبت به اغلب کشورهای اروپای غربی وضعیت بهتری دارد، اما انگیزه ازدواج و فر۹زند آوری در جامعه انگلیسیها کم شده است چرا؟
اندیشکده سیاستهای آموزشی در انگلستان هشدار داده است که کم شدن رشد جمعیت سبب تعطیلی هشتصد دبستان در این کشور تا چهار سال آینده میشود.
به عقیده جمعیت شناسان در انگلستان، وقتی کلاسهای مدرسه جای خود را به آسایشگاه سالمندان دهد، زنگ خطر جمعیتی برای آن کشور به صدا درآمده و آن جامعه آرام به سوی ایستایی و خاموشی حرکت میکند.