معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی رسیدگی به مسایل و مشکلات ایثارگران استان با حضور مشاوران امور ایثارگران وزیران خبر داد.

رسیدگی به مسایل و مشکلات ایثارگران دستگاه‌های اجرایی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار در نخستین جلسه هماهنگی امور ایثارگران آذربایجان غربی که با حضور مشاوران و مسئولان هماهنگی امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد از حضور مشاور ایثارگران وزیران به مدت دو روز در آذربایجان غربی خبر داد.

معاون توسعه مدیریت منابع استاندار آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به این که مشاوران وزیران در امور ایثارگران در دو روز آینده در استان حضور خواهند داشت گفت: این حضور بهانه‌ای برای حل مسایل و مشکلات ایثارگران استان در دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

خضر کاک درویشی با بیان این که روحیه ایثار و شهادت بالاترین سرمایه معنوی کشور است افزود: هر آنچه که در توان داریم باید در خدمت به جامعه ایثارگری استان به کار ببندیم و از سویی در اجرای طرح رهروان شهدا که دیدار با خانواده معظم شهدا است جدیت داشته باشیم.

رضا رحیمی نسب دبیر شورای مشاوران وزیران در امور ایثارگران نیز در این جلسه با بیان این که بیش از ۴۰ مشاور وزیر و دستگاه اجرایی در استان در دو روز آینده حضور خواهند داشت گفت: این حضور مشاوران در چهار کارویژه خاص از جمله طرح سپاس، میز خدمت و تجلیل از ایثارگران خواهد بود.

حجت الاسلام لطف ا... ثقفی مشاور وزیر اقتصاد و دارایی در امور ایثارگران نیز در این جلسه بر برداشت موانع تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگر در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز در این جلسه بر احصا مسایل و مشکلات ایثارگران برای رسیدگی به این مسائل در حضور مشاوران ایثارگران وزیران تاکید کرد و گفت: طرح رهروان شهدا که بازدید از خانواده معظم شهدا است در استان در حال اجرا می‌باشد.

قاسم جلیلی افزود: آذربایجان غربی جز استان‌های پیشرو در موضوع تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگر است.