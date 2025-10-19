مدیرکل دفتر سیاسی استانداری البرز گفت: انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا یکی از ملموس ترین انتخاب هایی است که شهروندان انجام می دهند و یکی از نمادهای مردم سالاری است.





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، مریم اسماعیلی فرد با حضور در سیمای البرز، برنامه امروز البرز با بیان اینکه اردیبهشت سال آینده انتخابات شورای شهر را در پیش داریم گفت: انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا یکی از ملموس ترین انتخاب هایی است که شهروندان انجام می دهند و یکی از نمادهای مردم سالاری است.

وی با اشاره به اهمیت انتخابات مردم در قالب شورای اسلامی اظهار کرد: به استقبال هفتمین دوره انتخابات شهر و روستا می رویم و تاکنون هفت نشست برای برپایی انتخابات انجام شده است و امروز طبق قانون آخرین روز استعفاء مقامات استانی و کشوری برای شرکت در این انتخابات است.

وی با بیان اهمیت برپایی انتخابات پرشور در استان البرز در برنامه زنده امروز البرز تصریح کرد: دی ماه امسال زمان ثبت نام انتخابات افرادی است که تمایل به حضور در شورای اسلامی شهر و روستا دارند، طبق آمار به صورت حدودی از افرادی که تمایل به شرکت در این دوره انتخابات هستند مطلع هستیم.