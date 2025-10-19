پخش زنده
استاندار بوشهر در نشست با جمعی از نوجوانان و جوانان استان بوشهر اظهار داشت: بسیار خوشحالم در جمع شما نوجوانان که آیندهسازان کشورمان هستید، حضور دارم و شنیدن دیدگاهها و دغدغههای شما فرصتی مغتنم برای مدیریت بهتر امور در استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع افزود: یکی از رویکردهای مهمی که در دولت چهاردهم دنبال میکنیم؛ تقویت و احیای سرمایه اجتماعی است و نوجوانان و جوانان ما ارزشمندترین سرمایه کشور هستند و تاکید دارم با امیدآفرینی در جامعه و افزایش انگیزه بین جوانان و نوجوانان این سرمایه اجتماعی را ارتقاء دهیم.
وی گفت: از شما میخواهم تلاش خود را به کار بگیرید تا توانمندیهایتان را در مسیر حل مشکلات کشور و استان به کار ببندید و ما نیز بر این باور هستیم که با اعتماد به خلاقیت، شور و پشتکار نوجوانان و جوانان، ریلگذاری برای پیشرفت شایستهسالارانه انجام میشود.
زارع افزود: تاکید دارم با نگاهی امیدوارانه به آینده بنگریم و با زبان روز و زبان نسل جوان و نوجوان، با شما گفتوگو کنیم.
وی یادآور شد: انگیزه، آگاهی و اراده قوی همراه با استعداد، توانایی و هوش بالای شما، آیندهای روشن برای کشور و استانمان است.
استاندار بوشهر تاکید کرد: فناوریهای نوظهور یکی از نیازهای روز جامعه است و نوجوانان و جوانان ما در این زمینه تواناییهای بالایی دارند و استفاده از این ظرفیت، میتواند گرههایی که در مسیر توسعه فعالیتهای فناورانه وجود دارد را بگشاید.
در این نشست تعداد ۲۳ نفر از نوجوانان و جوانان استان، دغدغهها و دیدگاههای خود را بیان کردند.