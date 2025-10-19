به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، وی با اشاره به اهمیت موضوع سرطان پستان افزود: در داستان پیچیده مبارزه با سرطان پستان، این علم به یک قهرمان قدرتمند تبدیل شده است که در سه مرحله کلیدی پیشگیری، تشخیص و درمان، کنار بیماران و پزشکان قدم برمی‌دارد.



غربالگری؛ یافتن دشمن قبل از حمله عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه مهمترین سلاح در برابر سرطان پستان، تشخیص زودهنگام آن است، گفت: بسیاری از تومورهای پستان در مراحل اولیه، کوچک بوده و هیچ علامتی ایجاد نمی‌کنند و نقش اصلی بر عهده ماموگرافی است.

وی ادامه داد: ماموگرافی یک عکس رادیوگرافی ویژه از پستان است که می‌تواند توده‌ها یا رسوبات کلسیم ریز (میکروکلسیفیکاسیون) را که ممکن است نشانه اولیه سرطان باشند، سال‌ها قبل از اینکه قابل لمس شوند، پیدا کند.

رئیس چهلمین کنگره رادیولوژی ایران، ماموگرافی را مانند یک "دیده‌بان" همیشه بیدار دانست که مراقب است تا هیچ تهدیدی از چشم پزشکان پنهان نماند. وی در ادامه گفت: مطالعات نشان داده غربالگری منظم با ماموگرافی می‌تواند مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پستان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. به همین دلیل است که به همه زنان توصیه می‌شود با توجه به سن و عوامل خطر شخصی، غربالگری منظم را زیر نظر پزشک خود آغاز کنند.

دکتر صلواتی پور بر ضرورت انجام غربالگری سالانه با ماموگرافی از سن 40 سالگی برای خانم ها خبر داد و گفت: این موضوع باعث کاهش مرگ ناشی از سرطان پستان و افزایش طول عمر افراد مبتلا می گردد. دکتر صلواتی پورگفت: افرادی که ریسک بالای ژنتیکی یا خانوادگی دارند، برخی توصیه‌ها انجام غربالگری را حتی از سن ۳۰ سالگی پیشنهاد می‌کنند و زنان دارای سابقه خانوادگی مستقیم مانند مادر یا خواهر مبتلا، باید تحت نظر متخصص و با روش‌های پیشرفته مانند MRI و ماموگرافی ترکیبی غربالگری شوند.

تشخیص، شناسایی دقیق و کامل

رییس کنگره چهلم رادیولوژی ایران با بیان اینکه در صورت مشاهده موارد مشکوک در غربالگری یا معاینه مرحله تشخیص دقیق تر آغاز می شود گفت: در این مرحله تیم رادیولوژی با استفاده از ابزارهای پیشرفته تر بررسی تخصصی تری را انجام می دهد.



وی با اشاره به انواع روش های تشخیصی توضیح داد: سونوگرافی با استفاده از امواج صوتی، به ویژه برای تمایز بین توده‌های توپر (که ممکن است سرطانی باشند) و کیست‌های پر از مایع (که معمولاً خوش‌خیم هستند) عالی است. سونوگرافی همچنین راهنمای بسیار خوبی برای انجام نمونه‌برداری است. از طرفی دیگر ام‌آرآی مانند یک "دوربین فوق پیشرفته" از پستان عمل می‌کند که تصاویر بسیار دقیق ارائه می‌دهد. از این روش برای افراد با ریسک بسیار بالا (مانند جهش ژنتیکی) یا برای تعیین دقیق اندازه و گستردگی واقعی تومور استفاده می گردد.

دکتر صلواتی پورگفت: ترکیب این روش‌ها به رادیولوژیست اجازه می‌دهد تا یک "کارت شناسایی" کامل از توده تهیه و اندازه، محل دقیق، شکل و رابطه آن با بافت‌های اطراف را شناسایی کند.



نقش تصویربرداری در سیر درمان؛ از برنامه‌ریزی تا ارزیابی موفقیت

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه علم تصویربرداری تنها به مرحله تشخیص محدود نمی شود و در تمام مسیر درمان نیز نقش راهبردی و قابل اعتمادی دارد،گفت: امروزه بیشتر نمونه‌برداری‌ها (بیوپسی) به جای انجام از طریق جراحی باز، با راهنمای تصویری مانند ماموگرافی، سونوگرافی یا ام‌آرآی انجام می‌شوند. این روش ها دقت بسیار بالایی دارند، کم تهاجمی تر هستند و به بهبودی سریعتر بیمار کمک می کنند.



وی افزود: یکی از مراحل مهم درمان، تعیین مرحله بیماری یا همان Staging است. پیش از شروع درمان باید مشخص شود آیا بیماری به غدد لنفاوی یا سایر نقاط بدن گسترش یافته است یا خیر. در این مرحله از روش‌هایی مانند سی‌تی‌اسکن (CT Scan) یا پت‌اسکن (PET/CT) برای ارزیابی دقیق بدن استفاده می‌شود.

دکتر صلواتی پور ادامه داد: در طول درمان، به‌ویژه در دوره شیمی‌درمانی، با استفاده از تصویربرداری‌های متوالی می‌توان بررسی کرد که تومور تا چه اندازه به داروها پاسخ داده است. این اطلاعات به پزشک کمک می‌کند تا در صورت نیاز، روند درمان را اصلاح کند.

عضو انجمن رادیولوژی ایران تأکید کرد: پس از اتمام درمان نیز تصویربرداری‌های منظم ادامه دارد تا از عدم عود بیماری اطمینان حاصل شود و روند بهبودی بیمار به‌صورت مستمر پایش شود. رییس کنگره رادیولوژی ایران در پایان افز ود: علم تصویربرداری امروزه به یکی از ارکان اصلی و غیرقابل انکار مدیریت سرطان پستان تبدیل شده است.این علم نه تنها به ما کمک کرده سرطان را زودتر و دقیق‌تر از همیشه تشخیص دهیم، بلکه مسیر درمان را نیز هوشمندانه‌تر، شخصی‌تر و مؤثرتر کرده است. این پیشرفت‌ها به معنای موفقیت بیشتر در درمان، حفظ عضو و بهبود کیفیت زندگی هزاران بیمار است.

وی شرط بهره‌مندی از این قدرت، مسئولیت‌پذیری شخصی دانست و گفت: خانم ها باید با پزشک خود در مورد زمان شروع و فواصل مناسب غربالگری سرطان پستان مشورت کنند و به یاد داشته باشید، تشخیص زودهنگام، نجات‌بخش است.