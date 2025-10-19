اختلاف دما بین گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان اصفهان امروز به ۳۰ درجه سلسیوس رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی بیانگراستقرار جوی به نسبت پایدار تا پایان هفته در استان است.

مینا معتمدی با بیان اینکه آسمان امروز صاف و در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود، افزود: از فردا آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد و در مناطق مرکزی و شرقی استان گاهی همراه با غبار محلی است.

وی همچنین در خصوص وضعیت دمای هوای استان نیز گفت: امروز خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر و ایستگاه شهرستان بویین میاندشت با کمینه دمای صفر درجه به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

معتمدی با بیان اینکه دمای هوای استان در ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه کاهش می‌یابد، ادامه داد: ببشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.