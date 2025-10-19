پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در بازدید از چند واحد آموزشی بر ضرورت توجه ویژه به مدارس مناطق محروم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی هنراه جمعی از مدیران آموزش و پرورش لرستان از چند واحد آموزشی در نواحی یک و دو خرمآباد بازدید کرد.
رضا سپهوندضمن بررسی وضعیت فضاهای آموزشی، تجهیزات مدارس و روند اجرای طرحهای نوسازی بر ضرورت توجه ویژه به مدارس مناطق کمبرخوردار تأکید کرد.
نماینده مردم خرمآباد بیان کرد:آموزش و پرورش مهمترین سرمایهگذاری برای آینده است و پیگیری رفع مشکلات مدارس مناطق کمبرخوردار در اولویت قرار دارد.
همچنین مسئولان از مدرسه تازهساز شهید نمازی خرم آباد بازدید کرد؛ند .