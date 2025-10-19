به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، علی عبدی با اشاره به مشارکت سازمان ملی استاندارد در تدوین استاندارد‌های بین‌المللی لوازم برقی و خانگی گفت: سازمان ملی استاندارد، خدمات پس از فروش محصولات برقی را مشمول مقررات استاندارد‌های اجباری کرده است.



وی با اشاره به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، گفت: مردم برای آگاهی از اصالت کالا‌های خود می‌توانند کد ده رقمی درج شده زیر نشان استاندارد کالا را به این شماره پیامکی ارسال کرده و اصالت کالای خود را بررسی کنند.

عبدی ادامه داد: سازمان در تدوین استاندارد‌های عملکردی کالا‌های برقی به حوزه ایمنی و مصرف انرژی، ورود کرده و به فراخور کالا، استاندارد‌ها تدوین و اجرا شده است. چنانچه براساس مصوبات شورای عالی استاندارد؛ کالا‌ها مشمول استاندارد اجباری باشند، تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف هستند شرایط قیدشده در استاندارد‌ها را رعایت کنند.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی، از مردم خواست در هنگام خرید کالا‌های برقی به دستورالعمل‌ها، نشان استاندارد و برچسب مصرف انرژی توجه کنند.

وی تاکید کرد: محدوده مصرف انرژی هر ساله توسط سازمان ملی استاندارد ارزیابی و بازنگری می‌شود و به نسبت توان تولید کنندگان به مرور زمان سختگیرانه‌تر می‌شود.

عبدی، آزمایشگاه تخصصی بررسی استاندارد‌های لوازم برقی و خانگی را ۴۹۷ واحد فعال در کل کشور برشمرد و اذعان کرد: در حوزه بررسی آزمون‌های ایمنی و عملکرد لوازم خانگی ۱۵۳۲ پروانه استاندارد معتبر در کشور داریم.

این مقام مسئول با اشاره به مشارکت سازمان ملی استاندارد در تدوین استاندارد‌های بین المللی لوازم برقی و خانگی، خاطرنشان کرد: اخیرا سازمان ملی استاندارد، خدمات پس از فروش محصولات برقی را هم مشمول مقررات استاندارد‌های اجباری کرده است که این باعث می‌شود مردم با آرامش خاطر از تولیدکنندگان برتر داخلی خرید کنند.