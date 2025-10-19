معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: آیین نمادین انتخابات همیاران مشاور با حضور جمعی از دانش‌آموزان، فرهنگیان و مسئولان استانی در مدرسه الزهرا ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ وی هدف از برگزاری این انتخابات را استفاده از ظرفیت گروه همسالان در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان برشمرد و افزود: شعار محوری این طرح «هر کلاس درس، یک همیار مشاور» است، یکی از مؤثرترین شیوه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بهره‌گیری از ارتباطات و تأثیر متقابل میان دانش‌آموزان است. همیاران مشاور می‌توانند به‌عنوان بازوان مشاوران مدارس، در شناسایی مشکلات رفتاری، عاطفی و تحصیلی همسالان خود نقش مؤثری ایفا کنند.

فدوی بیان کرد: این طرح به‌دنبال آن است که با مشارکت فعال دانش‌آموزان، فرهنگ گفت‌و‌گو، همدلی و مسئولیت‌پذیری در مدارس تقویت شود و محیطی امن و شاد برای رشد فکری و اجتماعی آنان فراهم شود.

در پایان این مراسم، انتخابات همیاران مشاور به‌صورت نمادین برگزار شد و دانش‌آموزان منتخب، پس از شمارش آرا، به‌عنوان همیاران مشاور مدرسه معرفی شدند.