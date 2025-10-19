مدیر کل دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری لرستان از آغاز دریافت گواهی عدم سوءپیشینه داوطلبان انتخابات شوراها در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات استان لرستان گفت: بر اساس تقویم رسمی انتخابات اعلام‌شده از سوی وزارت کشور، امروز آخرین فرصت قانونی برای داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برای استعفای از سمت‌های مدیریتی است.

رضا آریایی افزود: از فردا، دوشنبه ۲۸ مهرماه، فرآیند دریافت گواهی عدم سوءپیشینه برای داوطلبان آغاز می‌شود.

وی افزود:داوطلبان می‌توانند از طریق دفاتر خدمات قضایی، دفاتر پلیس +۱۰ و همچنین سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی عدل ایران نسبت به دریافت این گواهی اقدام کنند.

آریایی با تأکید بر اهمیت رعایت زمان‌بندی‌های قانونی افزود: همراهی دقیق داوطلبان با مراحل اجرایی و مدارک مورد نیاز، نقش مهمی در تسهیل روند ثبت‌نام و برگزاری انتخاباتی منظم و قانونی خواهد داشت.