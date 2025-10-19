پخش زنده
۹۷ مقاله علمی به دومین همایش ملی نقش دانشگاههای غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی در دانشگاه شمال آمل ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رییس دانشگاه شمال از دریافت ۹۷ مقاله علمی برای دومین همایش ملی نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی به میزبانی این دانشگاه شمال خبر داد.
" دکتر حسین رنجبر" در نشست خبری در محل دانشگاه شمال آمل گفت: ازمیان مقالههای ارسالی حدود ۹۰ مقاله کیفی پذیرش و در قالب سخنرانی در این همایش یک روزه ارائه خواهد شد.
وی، زمان برگزاری این همایش را روزچهارشنبه ۳۰ مهر۱۴۰۴ در سالن همایشهای بینالمللی دانشگاه شمال آمل اعلام کرد وادامه داد: این همایش که با تأکید ب دانشگاه حکمت بنیان وتمدنسازاست، با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، غیرانتفاعی و مؤسسه آموزش عالی آفاق ارومیه، دردانشگاه شمال امل برگزار میشود.
رییس دانشگاه شمال به هشت محور اصلی دومین همایش ملی نقش دانشگاههای غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی اشاره کرد وادامه داد: آموزش و پژوهش، فرهنگی و اجتماعی، کارآفرینی و اشتغال، اقتصاد و حقوق، مشارکت مردمی، حکمرانی و ماموریتگرایی، مطالعات تطبیقی در حوزه آموزش عالی غیردولتی است.
رنجبر با اشاره به اینکه مهلت ارسال مقاله تا ۲۰ شهریور اعلام، اما درنهایت با موافقت دبیرخانه همایش تا ۱۲ مهرنیز تمدید شده بود، اضافه کرد: خوشبختانه مقالههای خوب وکیفی دریافت شده وقطعا ازمقالهها برتر در راستای کارهای پژوهشی دانشگاهی استفاده خواهد شد.
وی برگزاری دومین همایش ملی نقش دانشگاههای غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی را بستری برای تبادل اندیشهها، ارائه دستاوردهای علمی و بررسی راهکارهای تحولآفرین در نظام آموزش عالی کشور دانست وتصریح کرد: دراین همایش که معاون وزیرعلوم، تحقیقات وفناوری، استاندارمازندران، وروستای دانشگاههای سراسر کشور حضور خواهند داشت.
به گفته او برای این همایش از پژوهشگران، اساتید، صاحبنظران و دانشجویان علاقهمند نیز دعوت شده تا در این رویداد علمی مشارکت فعال داشته باشند.
رییس هیات امنای دانشگاه شمال نیز دراین نشست گفت: دانشگاه شمال با ایجاد ظرفیتهای مهم آموزشی وامکاناتی وپژوهشی به عنوان یک الگوی موفق دربین دانشگاههای غیرانتفاعی سراسر کشور شناخته شده ومطرح است.
پرفسور عباسعلی رستمی افزود: درحال حاضر آن چیزی که برای دانشگاههای غیرانتفاعی درسراسر کشور مهم است، اجرای کامل ودقیق مصوبات وزارت علوم درهمه زمینهها است وحتی اکنون این رویه بهتر از گذشته شده است.
وی برگزاری دومین همایش ملی نقش دانشگاههای غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی به میزبانی دانشگاه شمال را دستاوردی ارزشمند برای توسعه علمی منطقه دانست.