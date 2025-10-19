پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر گفت: در شش ماه نخست امسال ۳۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای استان واریز شد که در مقایسه با مدت مشابه ۳۴ درصد رشد دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد حسین پور با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی بر ارزش افزوده مستقیم به حساب نهادهای محلی واریز میشود گفت: هر مبلغی که از سوی مردم به عنوان مالیات پرداخت میشود، صرف اجرای طرحهای عمرانی و آبادانی همان شهر یا شهرستان خواهد شد.
وی از تمدید مهلت اصلاح و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا ۲۵ آبانماه خبر داد و افزود: بر اساس ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور آخرین مهلت اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره تابستان تا روز ۲۵ آبانماه تعیین شده است.
حسین پور یادآور شد: ارسال اظهارنامه تا این تاریخ، شرط اصلی بهرهمندی از مشوقها و بخشودگی جرایم است.
مدیرکل امور مالیاتی استان ادامه داد: مودیان که تا پایان مهلت مقرر اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم امسال را از طریق سامانه مؤدیان ارسال یا اصلاح کنند، از بخشودگی جرایم مندرج در بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار خواهند شد.
حسینپور اضافه کرد: چنانچه مؤدیان مالیاتی تا ۳۰ مهرماه امسال نسبت به پرداخت کامل یا بخشی از بدهی مالیاتی خود اقدام کنند، اعتباری معادل پنج درصد مبلغ پرداختی بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای آنان منظور خواهد شد؛ این اعتبار قابلیت انتقال به سایر منابع مالیاتی و دورههای آتی را نیز دارد.
مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: همکاری مؤدیان در ارسال و اصلاح بهموقع اظهارنامهها نه تنها زمینه بهرهمندی از مشوقهای مالیاتی را فراهم میکند، بلکه گام مؤثری در تحقق عدالت مالیاتی و توسعه اقتصادی این استان خواهد بود.