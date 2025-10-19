پخش زنده
امروز: -
رقابتهای فوتسال نیروهای مسلح با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و فرماندهان نظامی و انتظامی خوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت گرامیداشت هفته تربیتبدنی و یادوخاطره شهدای اقتدار، رقابتهای فوتسال نیروهای مسلح با حضور، جمعی از مسئولان شهرستان و فرماندهان نظامی و انتظامی آغاز شد.
در آیین افتتاح این مسابقات که در سالن ورزشی شهید چمران خوی برگزار شد، تیمهای شرکتکننده با اجرای رژه و ادای احترام به مقام والای شهدا، آغاز رقابتها را اعلام کردند.
این دوره از مسابقات با حضور چهار تیم از فرماندهی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هنگ مرزی و تیپ ۲۶۴ ارتش برگزار میشود و در آن ۶۰ ورزشکار به همراه کادر فنی طی سه روز به رقابت خواهند پرداخت.
برگزاری این مسابقات با هدف تقویت روحیه همدلی و دوستی میان نیروهای مسلح، افزایش نشاط و سلامت جسمی و ترویج فرهنگ ورزش در بین نیروهای نظامی و انتظامی برنامهریزی شده است.