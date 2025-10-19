خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل برق و مخابرات در سطح شهرستان سیروان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی سیروان با هدایت میدانی فرمانده انتظامی شهرستان و انجام اقدامات تخصصی و پلیسی، موفق به شناسایی هویت سارقان شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه پلیسی به ارتکاب ۲۳ فقره سرقت کابل برق و مخابرات در مناطق مختلف شهرستان اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.