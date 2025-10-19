مهلت استعفای مقامات و مشاغل هم تراز برای داوطلبی در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر، امروز ۲۷ مهر پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛استاندار اصفهان در اولین نشست مشترک هئیت اجرایی و نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی در استان به میزبانی استانداری اصفهان گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون انتخابات شورا‌ها، مقام‌ها و مشاغل هم ترازی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، از ۲۱ مهرتا پایان وقت امروز ۲۷ مهر فرصت داشتند از سمت خود استعفا کنند.

مهدی جمالی نژاد افزود: داوطلبان انتخابات شورا‌های روستا؛ مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات هم از ۲۴ تا ۳۰ آبان باید از سمت خود استعفا دهند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا بصورت الکترونیک برگزار می‌شود، بر ضرورت مشارکت پرشور در انتخابات شورا‌های اسلامی با هدف کمک به توسعه شهر و روستا‌های استان اصفهان تأکید کرد.

استاندار اصفهان افزود: تحقق آبادانی شهر‌ها و روستا‌ها در گرو احساس مسئولیت مردم به سرنوشت منطقه خود است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای هفتم در استان اصفهان هم در حاشیه نشست در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما گفت: هیئت‌های نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی فعالیت خود از چندی پیش آغاز کرده‌اند که در هر شهرستان پنج نفر عضو هیئت نظارت بر انتخابات هستند و به تناسب در بخش‌ها و... هم این هئیت تشکیل می‌شود و در مجموع مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات در حال پیشرفت است.

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی با اشاره به تغییرات روند برگزاری این دوره از انتخابات افزود: عدله رد صلاحیت حتما باید مستند باشد و بررسی نهایی رسیدگی به اعتراض‌های رد صلاحیت شده‌ها در هئیت مرکزی نظارت استانی خواهد بود.

وی اضافه کرد: در دوره ششم انتخابات شورای اسلامی، ۱۱۰۰ پرونده مبنی بر اعتراض به رد صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت شهرستانی، بررسی و بسیاری از آنها تأیید صلاحیت شدند.

ثبت نام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا از ۲۱ تا ۲۷ دی و زمان برگزاری انتخابات هم ۱۱ اردیبهشت سال آینده در بیش از ۱۰۰ شهر و هزار و ۱۵۲ روستا در استان اصفهان برگزار می‌شود.