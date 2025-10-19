پخش زنده
در نشست پیگیری اجرای طرح های عمرانی ۲۱ میلیارد تومان اعتبار به ۳۸ طرح روستاهای شهرستان گرگان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرماندار گرگان با اشاره به اعتبارات مناسبی که به حساب روستاهای شهرستان گرگان در حال واریز است، گفت: سهم استان و به تبع آن شهرستانی گرگان از محل اعتبارات ماده ۴۲ و ۵۸ با پیگیری استاندار گلستان و مساعدت و حمایت دکتر قربانی معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداری ها و دهیاری ها افزایش یافته است.
علی نصیبی گفت: این اعتبار شامل ۱۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و ۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات محلی است.
وی افزود: ۳۸ روستای شهرستان از این اعتبارات بهره مند شده اند و تلاش می کنیم با همکاری اداره کل روستایی و شوراها استانداری گلستان تمام روستاهای گرگان تا پایان سال حداقل یک بار از اعتبارات ماده ۴۲ و ۵۸ بهره مند شوند.
نصیبی تاکید کرد: فلسفه وجودی دهیاری ها و شوراهای اسلامی جلب مشارکت مردم در اجرای طرح ها در کنار اعتبارات دولتی است و نباید تنها به اعتبارات دولتی متکی باشند.
در این نشست قدمنان بخشدار مرکزی، شعبانی بخشدار بهاران و دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای منتخب حضور داشتند.