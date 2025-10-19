به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرماندار گرگان با اشاره به اعتبارات مناسبی که به حساب روستاهای شهرستان گرگان در حال واریز است، گفت: سهم استان و به تبع آن شهرستانی گرگان از محل اعتبارات ماده ۴۲ و ۵۸ با پیگیری استاندار گلستان و مساعدت و حمایت دکتر قربانی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها افزایش یافته است.

علی نصیبی گفت: این اعتبار شامل ۱۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و ۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات محلی است.



وی افزود: ۳۸ روستای شهرستان از این اعتبارات بهره مند شده اند و تلاش می کنیم با همکاری اداره کل روستایی و شوراها استانداری گلستان تمام روستاهای گرگان تا پایان سال حداقل یک بار از اعتبارات ماده ۴۲ و ۵۸ بهره مند شوند.

نصیبی تاکید کرد: فلسفه وجودی دهیاری ها و شوراهای اسلامی جلب مشارکت مردم در اجرای طرح ها در کنار اعتبارات دولتی است و نباید تنها به اعتبارات دولتی متکی باشند.

در این نشست قدمنان بخشدار مرکزی، شعبانی بخشدار بهاران و دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای منتخب حضور داشتند.