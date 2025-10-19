به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا امروز در هایفونگ ویتنام پیگیری شد و نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند.

در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا در فینال تک نفره سنگین وزن بانوان فاطمه مجلل در فینال مسابقات توانست مدال طلا را برای تیم ایران به ارمغان بیاورد.

روز گذشته تیم ایران موفق به کسب یک مدال طلا و ۲ برنز شده بود و تا امروز تیم روئینگ کشورمان با ۲ طلا و ۲ برنز به رقابت‌ها ادامه می‌دهد.