به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با صدور پیام تبریکی، از افتخارآفرینی فاطمه مجلل قدردانی کرد.

در این پیام آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

کسب مدال طلای ارزشمند بانوی افتخارآفرین کشورمان، خانم فاطمه مجلل، در مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا را به ملت شریف ایران، جامعه ورزش کشور، بانوان ورزشکار و به‌ویژه مردم غیور آذربایجان‌غربی صمیمانه تبریک می‌گویم.

این موفقیت درخشان، جلوه‌ای از اراده، ایمان و تلاش بانوان ایرانی است که با تکیه بر توانمندی‌های خویش، پرچم پرافتخار میهن اسلامی را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآورده‌اند. درخشش خانم فاطمه مجلل، نمونه‌ای از ظرفیت‌های عظیم بانوان استان در عرصه‌های ورزشی، علمی و اجتماعی است و بار دیگر ثابت کرد که زنان ایران زمین با پشتکار و تعهد می‌توانند قله‌های موفقیت را فتح کنند.

اینجانب ضمن قدردانی از زحمات خانواده، مربیان و مسئولان ورزشی استان، امیدوارم این موفقیت الهام‌بخش نسل جوان به‌ویژه دختران پرتلاش این سرزمین باشد تا با ایمان به توانایی‌های خویش، مسیر پیشرفت و افتخار را با قدرت ادامه دهند.

رضا رحمانی

استاندار آذربایجان‌غربی