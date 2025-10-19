پخش زنده
امروز: -
در نشستی ظرفیتها و توانمندیهای استان در حوزه صنایع غذایی، راهکارهای اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه بینالمللی «اروم فود» بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه بررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای برگزاری نمایشگاه بینالمللی اروم فود به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی برگزار شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی در این جلسه بر ضرورت برنامهریزی منسجم و هماهنگی بین دستگاهها برای برگزاری نمایشگاهی در شأن نام و ظرفیتهای استان تأکید کرده و افزود: نمایشگاه اروم فود میتواند بستری مؤثر برای معرفی توانمندیهای تولیدکنندگان داخلی، جذب سرمایهگذاری، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی و گسترش همکاریهای بینالمللی باشد.
در این جلسه ضمن بررسی ظرفیتها و توانمندیهای استان در حوزه صنایع غذایی، راهکارهای اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه بینالمللی «اروم فود» مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.