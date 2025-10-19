معاون ارزی بانک مرکزی گفت: با توجه به حساسیت کالاهای اساسی، ارز ۲۸۵۰۰ برای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال می‌ماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما علیرضا گچ‌پززاده در حاشیه نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت گفت: نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی که از حساسیت بالایی برخوردار هستند، حفظ شده و تلاش می‌کنیم تا پایان سال آن را حفظ کنیم و دولت قصدی برای تغییر آن ندارد.

معاون ارزی بانک مرکزی به سیاست‌های ارزی و برنامه‌های دولت در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: دولت از ابتدای سال، با توجه به اهمیت معیشت مردم و هماهنگی با جهاد کشاورزی، تلاش کرده تا بودجه‌ای فراتر از تخصیص‌های اولیه برای حمایت از این بخش اختصاص دهد.

وی افزود: این اقدامات نیازمند تعدیلات بودجه‌ای است که با قول مساعد رئیس‌جمهور در حال پیگیری است تا منابع لازم برای بخش جهاد کشاورزی تأمین شود. همان‌طور که اولویت اصلی دولت در شرایط جنگ، تمرکز بر بخش کشاورزی و تأمین ارز بود، اکنون نیز قصد دارد این اولویت را ادامه دهد تا کمبودهای نهادهای مرتبط و کالاهای اساسی برطرف شود.

گچ‌پز زاده به اقدامات بانک مرکزی در بخش رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: برای تسهیل این فرآیند، تالار دوم راه‌اندازی شده است که به صادرکنندگان خرد امکان می‌دهد ارز خود را به واردکنندگان توافقی عرضه کنند و این واردکنندگان نیز بتوانند ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند.

وی بیان داشت: این سامانه به صادرکنندگان اجازه می‌دهد میزان تعهدات ارزی خود را مشخص و مدیریت کنند، ضمن اینکه واردات از محل ارز صادرات خودشان آزاد است و می‌توانند ۱۰۰ درصد از ارز صادرات خود را برای واردات تخصیص دهند.