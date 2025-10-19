به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ اداره کل اوقاف و امور خیریه گلستان اعلام کرد: در این مسابقات اجرای سید روح الله هاشمی از استان گلستان در رشته دعاخوانی شهرسنندج به صورت زنده از شبکه قرآن امروز پخش شد.

همچنین قرائت ستارگان قرآنی استان گلستان حسین جعفری نژاد در رشته حفظ ۲۰ جز ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۳۰ مهر و حسین دهقان در رشته حفظ ۲۰ جز ساعت ۸:۳۰ صبح جمعه ۲ آبان برگزار خواهد شد.

چهل و هشتمین دوره مسابقات قرائت، حفظ و ترتیل سراسری قرآن کریم با حضور ستارگان قرآنی استان گلستان در شهر سنندج مرکز استان کردستان از امروز ۲۸ مهر تا ۲ آبان درحال برگزاریست.