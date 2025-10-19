برخورد یک پژو با یک تیبا در جاده امام صادق منتهی به خرمشهر ۶ کشته و یک مصدوم در پی داشت.

هفت کشته و مصدوم در تصادف در جاده امام صادق منتهی به خرمشهر

هفت کشته و مصدوم در تصادف در جاده امام صادق منتهی به خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ برخورد یک پژو با یک تیبا در جاده امام صادق منتهی به خرمشهر شاخ به شاخ شدند این خودروها منجر به کشته شدن ۶ نفر و مصدومیت یک نفر دیگر شد.

مسیر جاده امام صادق به خرمشهر مسیر پر خطری است که بارها باعث تصادفات و فوتی شده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: این سانحه عصر یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ در محدوده جاده امام جعفر صادق (ع)، کیلومتر ۳۰ رخ داد. در ساعت ۱۵:۰۴ روز حادثه، وقوع تصادف به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اطلاع داده شد که بلافاصله پنج دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های نزدیک به محل اعزام شدند.

دکتر یاسین افرا، افزود: در این حادثه شش نفر از سرنشینان خودرو‌ها در صحنه جان خود را از دست دادند. جان‌باختگان شامل دو آقای ۳۶ و ۴۵ ساله (تبعه عراق)، یک آقای ۳۵ ساله ایرانی، یک خانم حدوداً ۴۰ ساله ایرانی، و یک خانم ۳۰ ساله به همراه دختر ۶ ساله (هر دو تبعه عراق) بودند.

وی خاطرنشان کرد: در این سانحه همچنین یک کودک ۶ ساله (آقا) مصدوم شد که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط تکنسین‌های اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولی‌عصر (عج) خرمشهر منتقل شد.