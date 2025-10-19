بیمه سلامت استان مرکزی: نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت زیر پوشش این مجموعه در روستا ساکن هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نزدیک به ۵۰ درصد بیمه شدگان بیمه سلامت استان بیمه شدگان روستایی هستند.
مدیرکل بیمه سلامت استان به خبرگزاری صداوسیما گفت: از مجموع ۶۲۴ هزار نفر جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت در استان مرکزی، ۳۰۱ هزار نفر از بیمه روستاییان برخوردار هستتد.
ابوالفضل نجاتی افزود: روستائیان با بهره مندی از خدمات سلامت پزشک خانواده و نظام ارجاع میتوانند از خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی تحت پوشش بیمه سلامت استفاده کنند.